В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина

Спортивный журналист Сергей Болотников рассказал, что в комитете арбитров УАФ может смениться руководитель.

«Екатерина Монзуль – фаворит в команде Андрея Шевченко на кресло руководителя комитета арбитров УАФ. Там еще идут разные процессы, еще нет окончательного решения, но она фаворит», – заявил журналист.

В настоящее время комитет арбитров УАФ возглавляет Лучано Лучи, который уже более 8 лет занимает эту должность.

Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, получившей категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшей женщиной-арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования высшего уровня.

Ранее Монзуль попала в топ-4 лучших женских арбитров в мире.