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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 22:28 | Обновлено 27 января 2024, 22:56
861
7

В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина

Екатерина Монзуль – фаворит на эту должность

27 января 2024, 22:28 | Обновлено 27 января 2024, 22:56
861
7
В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина
Kamp-Sport. Екатерина Монзуль

Спортивный журналист Сергей Болотников рассказал, что в комитете арбитров УАФ может смениться руководитель.

«Екатерина Монзуль – фаворит в команде Андрея Шевченко на кресло руководителя комитета арбитров УАФ. Там еще идут разные процессы, еще нет окончательного решения, но она фаворит», – заявил журналист.

В настоящее время комитет арбитров УАФ возглавляет Лучано Лучи, который уже более 8 лет занимает эту должность.

Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, получившей категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшей женщиной-арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования высшего уровня.

Ранее Монзуль попала в топ-4 лучших женских арбитров в мире.

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Сергей Болотников Катерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
Источник KDK
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Комментарии 7
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FunnyCat_____
шестерка шахтера возглавит судейский комитет, класс, давайте пусть уже палкин возглавит, чего мелочится 
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+6
Pavel_i_CO
Шева, задумайся.....
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+5
Юра Ганусяк
погана новина, корупція буде процвітати
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+4
Alexey75
Будет первая ошибка на посту президента 
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+1
Лига конференций без динамо
Шева с суркисами уже подарил ей  шубный бутик
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-7
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