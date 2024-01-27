В комитете арбитров УАФ будут изменения. Его может возглавить женщина
Екатерина Монзуль – фаворит на эту должность
Спортивный журналист Сергей Болотников рассказал, что в комитете арбитров УАФ может смениться руководитель.
«Екатерина Монзуль – фаворит в команде Андрея Шевченко на кресло руководителя комитета арбитров УАФ. Там еще идут разные процессы, еще нет окончательного решения, но она фаворит», – заявил журналист.
В настоящее время комитет арбитров УАФ возглавляет Лучано Лучи, который уже более 8 лет занимает эту должность.
Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, получившей категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшей женщиной-арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования высшего уровня.
Ранее Монзуль попала в топ-4 лучших женских арбитров в мире.
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