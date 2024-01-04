Украина. Премьер лига04 января 2024, 15:10 |
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Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире
Первое место снова заняла Фраппар
04 января 2024, 15:10 |
189
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Эксперты и журналисты в рамках опроса Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) определили лучшую рефери среди женщин в 2023 году.
Украинка Екатерина Монзуль набрала в опросе 29 баллов и заняла 4-е место. Как и в минувшие четыре года, лучшей стала француженка Стефани Фраппар.
В минувшем году Екатерина Монзуль работала на матчах УПЛ и Кубка Украины, а также женской Лиги чемпионов и женского ЧМ, а также на играх Лиги наций.
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Комментарии 4
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Монзульєра - краща з кращих - тільки у неї є нагорода від провідного клубу УПЛ "Дупа зі свистком"
Ее папинька Лучи подсуетился, однозначно... Когда же они свадьбу сыграют?
Ребята - не ведитесь. Она (скорее всего) заняла 4-е место из 4-х возможных. Теперь у монзулихи сложная ситуация в чемпе Украины - раньше по заданию ОПГ УАФ надо было валить Динамо и Днепр-1, а теперь еще и Кривбасс, Полесье, еще кто нибудь с весны добавится - ужас... А бабло лохметовское как отрабатывать?
Катюха всім пердачину діряву підпалила! Красуня наша!
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