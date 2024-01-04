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  4. Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 15:10 |
189
4

Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире

Первое место снова заняла Фраппар

04 января 2024, 15:10 |
189
4
Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

Эксперты и журналисты в рамках опроса Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) определили лучшую рефери среди женщин в 2023 году.

Украинка Екатерина Монзуль набрала в опросе 29 баллов и заняла 4-е место. Как и в минувшие четыре года, лучшей стала француженка Стефани Фраппар.

В минувшем году Екатерина Монзуль работала на матчах УПЛ и Кубка Украины, а также женской Лиги чемпионов и женского ЧМ, а также на играх Лиги наций.

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Катерина Монзуль Стефани Фраппар
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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Burevestnik
Монзульєра  - краща з кращих - тільки у неї є нагорода від провідного клубу УПЛ "Дупа зі свистком" 
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+2
mini.f
Ее папинька Лучи подсуетился, однозначно... Когда же они свадьбу сыграют?
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+2
DK1961
Ребята - не ведитесь. Она (скорее всего) заняла 4-е место из 4-х возможных. Теперь у монзулихи сложная ситуация в чемпе Украины - раньше по заданию ОПГ УАФ надо было валить Динамо и Днепр-1, а теперь еще и Кривбасс, Полесье, еще кто нибудь с весны добавится - ужас... А бабло лохметовское как отрабатывать?
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0
zelc006
Катюха всім пердачину діряву  підпалила! Красуня наша!
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-2
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