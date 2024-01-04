Монзуль – в топ-4 лучших женских арбитров в мире

Эксперты и журналисты в рамках опроса Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) определили лучшую рефери среди женщин в 2023 году.

Украинка Екатерина Монзуль набрала в опросе 29 баллов и заняла 4-е место. Как и в минувшие четыре года, лучшей стала француженка Стефани Фраппар.

В минувшем году Екатерина Монзуль работала на матчах УПЛ и Кубка Украины, а также женской Лиги чемпионов и женского ЧМ, а также на играх Лиги наций.