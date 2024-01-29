Кривцов – в основе Интер Майами на матч против Аль-Хиляля

Сегодня, 29 января «Интер Майами» Сергея Кривцова в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium» проведет товарищеский матч против «Аль-Хиляля». Начало – в 20:00 по Киеву.

Украинский защитник выйдет в основном составе своей команды на матч вместе со звездным дуэтом форвардов Лионель Месси – Луис Суарес.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Аллен, Кривцов, Авилес, Йедлин, Руис, Бускетс, Грессель, Месси, Суарес

«Аль-Хиляль»: Хабиб, Шахрани, Халифан, Джахфали, Лоди, Невес, Милинкович-Савич, Майкл, Альхамдан, Малком, Митрович