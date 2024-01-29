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  4. Кривцов – в основе Интер Майами на матч против Аль-Хиляля
Major League Soccer
29 января 2024, 19:45 |
681
0

Кривцов – в основе Интер Майами на матч против Аль-Хиляля

Украинец выйдет на поле с первых минут

29 января 2024, 19:45 |
681
0
Кривцов – в основе Интер Майами на матч против Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Сегодня, 29 января «Интер Майами» Сергея Кривцова в Эр-Рияде на «Kingdom Arena Stadium» проведет товарищеский матч против «Аль-Хиляля». Начало – в 20:00 по Киеву.

Украинский защитник выйдет в основном составе своей команды на матч вместе со звездным дуэтом форвардов Лионель Месси – Луис Суарес.

«Интер Майами»: Каллендер, Альба, Аллен, Кривцов, Авилес, Йедлин, Руис, Бускетс, Грессель, Месси, Суарес

«Аль-Хиляль»: Хабиб, Шахрани, Халифан, Джахфали, Лоди, Невес, Милинкович-Савич, Майкл, Альхамдан, Малком, Митрович

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Сергей Кривцов Интер Майами Аль-Хиляль товарищеские матчи стартовые составы
Источник Sport.ua
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