Испания29 января 2024, 19:04 |
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Звездный хавбек Бетиса может перебраться в Саудовскую Аравию
На Набиля Фекира претендуют два клуба
29 января 2024, 19:04 |
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Именитый атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.
По его информации, на Фекира претендуют два клуба – «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». «Бетис» готов отпустить 30-летнего экс-игрока сборной Франции, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Набиль Фекир провел 8 матчей за «Бетис» во всех турнирах, и отличился в них всего 1 ассистом. Значительную часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы колена.
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