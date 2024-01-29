Звездный хавбек Бетиса может перебраться в Саудовскую Аравию

Именитый атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По его информации, на Фекира претендуют два клуба – «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». «Бетис» готов отпустить 30-летнего экс-игрока сборной Франции, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир провел 8 матчей за «Бетис» во всех турнирах, и отличился в них всего 1 ассистом. Значительную часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы колена.