Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный хавбек Бетиса может перебраться в Саудовскую Аравию
Испания
29 января 2024, 19:04 |
334
0

Звездный хавбек Бетиса может перебраться в Саудовскую Аравию

На Набиля Фекира претендуют два клуба

29 января 2024, 19:04 |
334
0
Звездный хавбек Бетиса может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Набиль Фекир

Именитый атакующий полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По его информации, на Фекира претендуют два клуба – «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». «Бетис» готов отпустить 30-летнего экс-игрока сборной Франции, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Набиль Фекир провел 8 матчей за «Бетис» во всех турнирах, и отличился в них всего 1 ассистом. Значительную часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы колена.

По теме:
Кривцов – в основе Интер Майами на матч против Аль-Хиляля
Утвердил Шовковский. У Динамо есть приоритет на усиление линии защиты
ПСЖ рассматривает лидера Милана как замену Мбаппе
Набиль Фекир Бетис Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Теннис | 29 января 2024, 07:10 0
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк

Чжэн Циньвень дебютировала в первой десятке

Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча
Футбол | 29 января 2024, 18:30 0
Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча
Динамо – Легия – 1:3. Второе поражение киевлян. Обзор матча

Команда Шовковского проиграла сопернику из Польши

Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Другие виды | 28.01.2024, 23:23
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хорвата Батурину
Футбол | 29.01.2024, 13:29
Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хорвата Батурину
Стало известно, сколько Шахтер готов заплатить за хорвата Батурину
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 29.01.2024, 13:10
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
ФОТО. Лунин упал от боли после матча Ла Лиги. Ему оказывали помощь
27.01.2024, 19:50
Футбол
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
Стало известно, сколько заработала Киченок за выход в финал Australian Open
29.01.2024, 07:50 6
Теннис
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
28.01.2024, 17:34 5
Футбол
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 3
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
28.01.2024, 09:09 13
Биатлон
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
Титула не будет. Киченок и Остапенко без шансов проиграли в финале Aus Open
28.01.2024, 07:50 17
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем