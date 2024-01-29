Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни встретился с ожесточенным путинистом Александром Овечкиным, который защищает цвета «Вашингтона» в НХЛ.



Соответствующим фото бывший английский футболист поделился в своих социальных сетях. Оба спортсмена встретились в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно клуб Чемпионшипа «Бирмингем» объявил об увольнении наставника Руни, который был назначен на должность только в октябре. Уэйн показал позорный результат, выиграв только два матча из 15.

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