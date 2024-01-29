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  4. ФОТО. Легенда МЮ шокировал интернет совместным фото с поклонником путина
Англия
29 января 2024, 18:58 | Обновлено 29 января 2024, 19:31
1620
4

ФОТО. Легенда МЮ шокировал интернет совместным фото с поклонником путина

Уэйн Руни встретился с Александром Овечкиным

29 января 2024, 18:58 | Обновлено 29 января 2024, 19:31
1620
4
ФОТО. Легенда МЮ шокировал интернет совместным фото с поклонником путина
Getty Images/Global Images Ukraine. Вейн Руні

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни встретился с ожесточенным путинистом Александром Овечкиным, который защищает цвета «Вашингтона» в НХЛ.

Соответствующим фото бывший английский футболист поделился в своих социальных сетях. Оба спортсмена встретились в Объединенных Арабских Эмиратах.

Недавно клуб Чемпионшипа «Бирмингем» объявил об увольнении наставника Руни, который был назначен на должность только в октябре. Уэйн показал позорный результат, выиграв только два матча из 15.

ФОТО. Легенда МЮ шокировал интернет совместным фото с поклонником путина

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Александр Овечкин Уэйн Руни фото владимир путин (х..ло)
Источник Instagram
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osokor
Я його як гравця не сприймав, а зараз тим більше - як людину...
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+6
PETP0
Свиня вона і є свиня
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+4
zeka23
Ну граючи у США в найсильнішій хокейній лізі, той Овечкін з багатьма може фоткатись. Мені інше приходить на розум: що "Овечкін" - це дуже характерна "фамілія" для цього народу овець, які тільки бекають, коли їх б'є хлистом пастух і розбігаються, як отара овець від одного "міліціонера" на площі, коли їх там сотні. 
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0
Volodymyr Shevchenko
Руни пидорас, и точька
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0
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