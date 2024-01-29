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Италия
29 января 2024, 18:27 |
645
0

Аутсайдер Серии А подпишет экс-звезду Баварии

Жером Боатенг продолжит карьеру в «Салернитане»

29 января 2024, 18:27 |
645
0
Аутсайдер Серии А подпишет экс-звезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жером Боатенг

«Салернитана» близка к подписанию на правах свободного агента именитого немецкого центрального защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Уже запланирована решающая встреча с агентами Боатенга, на которой итальянский клуб представит свое окончательное предложение.

Боатенг понадобился «Салернитане» в связи с возможным уходом 22-летнего австрийца Флавиуса Данилюка в аренду в «Ред Булл Зальцбург».

35-летний Боатенг остается в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда истек его контракт с «Лионом». После этого от его услуг отказался целый ряд европейских клубов.

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Салернитана Жером Боатенг свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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