Аутсайдер Серии А подпишет экс-звезду Баварии

«Салернитана» близка к подписанию на правах свободного агента именитого немецкого центрального защитника Жерома Боатенга. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Уже запланирована решающая встреча с агентами Боатенга, на которой итальянский клуб представит свое окончательное предложение.

Боатенг понадобился «Салернитане» в связи с возможным уходом 22-летнего австрийца Флавиуса Данилюка в аренду в «Ред Булл Зальцбург».

35-летний Боатенг остается в статусе свободного агента с лета прошлого года, когда истек его контракт с «Лионом». После этого от его услуг отказался целый ряд европейских клубов.