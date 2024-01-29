ПСЖ рассматривает лидера Милана как замену Мбаппе

«ПСЖ» уже сейчас занимается поиском замены Килиану Мбаппе на случай, если тот летом все же покинет клуб свободным агентом.

По информации журналиста Маттео Моретто, одним из вариантов замены Мбаппе для «ПСЖ» является вингер «Милана» Рафаэл Леау. Парижане попытаются подписать его ближайшим летом.

В контракте Леау прописана клаусула в размере 175 миллионов евро, но, несмотря на это, «россонери» могут принять предложение в размере 110 – 120 миллионов.

Кроме «ПСЖ», интерес к Леау проявляют «Реал» и «Манчестер Сити».