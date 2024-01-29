Турецкие гранды и Британия. Сидорчук назвал клубы, которые его приглашали

Украинский полузащитник бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук назвал клубы, которые претендовали на его трансфер.

– Если отмотать назад, играя в «Динамо», до «Вестерло» Вы имели другие конкретные предложения?

– Что понимать под предложениями? Если звонок от агента вроде «Сергей, тобой интересуется такой-то клуб, как ты относишься к такому варианту?», то да – были. 4-5 разных клубов называлось в такого плана беседах. Но есть совсем другой уровень интереса – это когда клуб выходит на тебя, на твое руководство. Дает понять, что готов общаться с твоим клубом. Это совсем другое.

– Болельщики не поймут, если я не уточню, а что же это за 4-5 клубов и какого уровня это было общение.

– Последнее по времени предложение – от «Аль-Айна» Реброва. Клуб из ОАЭ был вполне конкретным, кстати, однако на тот момент я не готов был покинуть «Динамо», переживал за команду и не видел возможности ее покинуть. Лет 7 назад было предложение от «Фенербахче». Еще раньше – от «Бешикташа». Серьезное настолько, что я уже прощался с ребятами-одноклубниками. «Арис» выходил на меня. Были разговоры о Шотландии.

Ранее Сергей Сидорчук заявил, что не прощается с «Динамо».