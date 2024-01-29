Утвержден новый формат Юношеской лиги УЕФА. Заработает с сезона 2024/25

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новый формат Юношеской лиги УЕФА, который изменен в связи с новым форматом Лиги чемпионов, где в решающий Лиговый этап (бывший групповой этап) выйдут 36 команд.

Юношеская лига УЕФА-2024/2025. Формат

Квалификация

Турнир будет адаптирован к новому формату главных клубных соревнований УЕФА – в нем примут участие 36 юношеских команд, которые будут представлять клубы основного турнира Лиги чемпионов УЕФА-2024/2025 (Путь Лиги чемпионов). Путь чемпионов стран реформируют таким образом, что в него будут включены победители юношеских чемпионатов всех ассоциаций УЕФА (в настоящее время в турнире принимают участие только 32 лучшие ассоциации).

Если клуб попал в турнир по Пути Лиги чемпионов и Пути чемпионов стран, он автоматически будет отправлен в Путь Лиги чемпионов. Освободившееся место в Пути чемпионов стран займет обладатель второго места соответствующего первенства. Победитель Юношеской лиги УЕФА автоматически попадает в Путь чемпионов стран, если он не квалифицировался в турнир через Путь Лиги чемпионов.

Начальные этапы

Этап Лиги будет отражать ту же стадию Лиги чемпионов, но будет ограничиваться первыми шестью игровыми днями (три матча дома и три — на выезде). Турнир в Пути чемпионов стран будет состоять из трех раундов по системе плей-офф с двухматчевыми противостояниями (дома и в гостях).

Плей-офф

После завершения упомянутых раундов, начиная со стадии 1/16 финала, будет проведен плей-офф. Победитель каждого противостояния будет определяться по итогам одного матча. Клубы с рейтингом 1—6 (Путь Лиги чемпионов) в 1/16 финала сыграют с клубами, находящимися в рейтинге на 17—22 местах. Клубы с рейтингом 7-16 в 1/16 финала встретятся с командами, прошедшими отбор в Пути чемпионов стран.

Клубы с рейтингом 23 и ниже в Пути Лиги чемпионов покинут турнир, как и те, которые проиграют в стыковых матчах Пути чемпионов стран. Турнир завершится финальной стадией с участием четырех команд (полуфиналы и финал), которая будет сыграна на нейтральном поле.

Пары 1/8, 1/4 и 1/2 финала будут определены жеребьевкой.