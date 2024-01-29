Автогол Миколенко, сейв Лунина, упущенный шанс Довбика

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Лунин не сохранил ворота в неприкосновенности

«Реал» одержал волевую победу в гостях над «Лас-Пальмасом» – 2:1.

В первом тайме команды голов не забивали. В начале второго тайма хозяева забили первыми, но «сливочные» смогли вырвать победу.

Андрей Лунин защищал ворота мадридцев. В первом тайме у украинского вратаря работы не было. Островитяне имели моменты, но они не завершались ударами в створ ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В начале второго тайма Лунин откровенно выручил. Нападающий «Лас-Пальмаса» Мунир Эль-Хаддади бил с близкого расстояния в ближний угол, но украинский вратарь не дал форварду соперника никаких шансов.

Через несколько минут Андрей уже был бессилен спасти свою команду. Быстрая контратака хозяев завершилась голом. Хавьер Муньос ударом с близкого расстояния в противоход вратарю отправил мяч в сетку ворот гостей. Рикошет от Начо лишил шансов Лунина спасти свою команду.

Уже в добавленное к матчу время Андрей не смог зафиксировать мяч после навеса от вратаря «Лас-Пальмаса» со своей половины поля, но хорошо, что защитники «Реала» смогли выбить мяч.

«Реал» находится на втором месте. Расстояние от «Жироны» составляет одно очко, но мадридцы имеют игру в запасе.

Довбик и Цыганков сыграли против Сельты

«Жирона» в гостях минимально победила «Сельту» - 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Кристиан Порту.

Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли в основе «Жироны». Артём отыграл полный матч, а Виктора заменили в конце матча.

На старте поединка Довбик опасно бил головой, но удар украинского нападающего пришелся по центру ворот. После подачи углового вратарь «Сельты» выручил после удара Артема в угол. Затем Довбик классно разыграл стеночку с Цыганковым. Бывший игрок «Динамо» пробивал с острого угла, но не попал в ворота. Виктор бил нерабочей правой ногой, поэтому не хватило точности. После перерыва Артем не давал о себе знать.

Цыганков, кроме эффектной стеночки с Довбиком, запомнился разве что фланговым прострелом в конце первого тайма, но дело до удара так и не дошло, потому что Савио с Довбиком не разобрались в эпизоде.

У Довбика не было много шансов забить. Лучшая возможность была после углового, но вратарь «Сельты» выручил. Цыганков еще не набрал форму после травмы. Но имел возможность забить и сделать ассист.

«Жирона» лидирует в Ла Лиге. «Реал» отстает на одно очко, но имеет игру в запасе.



Момент Яремчука



«Атлетико» победил «Валенсию» – 2:0.

В добавленное к первому тайма время «матрасники» забили первый гол, а в начале второго тайма удвоили преимущество.

Роман Яремчук вышел на замену в самом начале второго тайма при счете 1:0 в пользу «Атлетико». Рубен Бараха хотел усилить игру и выпустил украинского нападающего. Почти сразу «матрасники» забили второй гол и фактически закрыли вопрос о победителе матча.

Яремчук мог вернуть «летучих мышей» в игру дальним ударом, но Ян Облак спокойно справился с выстрелом украинца из-за пределов штрафной. В этом эпизоде больше напрашивалась передача партнеру, находившемуся на более удобной позиции.

«Атлетико» умело засушил игру. «Валенсия» нечасто подходила к воротам соперника. При такой игре проявить себя Яремчуку было очень сложно.

Валенсия имеет 32 очка и идет на 8-й позиции в турнирной таблице.



Мудрик не усилил игру

В матче четвертого круга Кубка Англии «Челси» дома расписал нулевую ничью с «Астон Виллой».

Михаил Мудрик вышел на замену на 77-й минуте и провел на поле четверть часа. Ничем особенным украинский вингер не отличился. Очень редко встречался с мячом и совсем не усилил игру «Челси».

Маурисио Почеттино надеялся дожать соперника благодаря свежим игрокам, но никакого эффекта от этого не последовало. Мудрик растворился на поле. Теперь команды будут играть матч уже на поле «вилланов».



Автогол Миколенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» уступил «Лутону» в Кубке Англии – 1:2.

В первом тайме гости забили гол. «Ириски» ответили в начале второго тайма, а уже в добавленное к игре время «Лутон» добыл победу.

Виталий Миколенко отыграл полный матч. В конце первого тайма украинский защитник записал автогол на свой счет. После подачи углового мяч от бывшего защитника «Динамо» залетел в ворота хозяев.

Весь «Эвертон» выглядел неубедительно. Миколенко не стал исключением. Украинский защитник почти не ходил в атаку и в обороне не всегда справлялся со своими обязанностями. Дважды с его фланга приходили опасные атаки.



Забарный без работы

У «Борнмута» не было никаких проблем в Кубке Англии с «Суонси» – 5:0.

В первые 15 минут хозяева забили трижды. До перерыва довели счет до неприличного. После чего сбавили обороты.

Илья Забарный отыграл полный матч. Особой работы в защите у украинского центрального защитника не было. Участвовал в атаке со вторым забитым мячом.

Украинский нападающий «Суонси» Николай Кухаревич на поле так и не вышел.



Штанга Малиновского

«Дженоа» одержал победу над «Лечче» – 2:1.

Гости забили в первом тайме, а в середине второго «грифоны» ответили двумя мячами.

Руслан Малиновский провел на поле полный матч. На старте поединка украинский полузащитник неудачно исполнил штрафной удар – мяч улетел на трибуны. В начале второй половины игры у Руслана был шанс забить. Дальний удар украинца приняла на себя стойка после рикошета от защитника «Лечче». Добивание от игроков гостей получилось неудачным. Еще один дальний удар Малиновского заблокировали защитники хозяев, но получилась неплохая возможность для Калеба Экубана. Ганский форвард не реализовал хороший момент.

В целом, очень хороший матч от Малиновского. Руслан трижды опасно пробивал из-за пределов штрафной. Два удара имели все шансы превратиться в забитый мяч. Выполнил много черновой работы в середине поля.

«Дженоа» находится на 11-м месте с 28-ю очками.



Травма Коваленко

«Эмполи» разделил очки с «Ювентусом» – 1:1. Виктор Коваленко пропустил игру из-за травмы.