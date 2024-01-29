Екатерина Монзуль летом может завершить карьеру арбитра

Арбитр ФИФА, лучший футбольный арбитр Украины Екатерина Монзуль серьезно обдумывает сроки завершения карьеры.

По информации нашего источника, это может произойти уже по завершении текущего сезона, хотя возраст позволяет ей работать на поединках еще два года. На те есть разные причины, в частности, возможность летом возглавить Комитет арбитров УАФ, деятельность которого в последнее время подвергается критике.

В настоящее время Екатерина серьезно готовится ко второй части сезона. Для нее очень важно на мажорной ноте завершить судейскую карьеру, что позволит ей претендовать на высокие должности не только в УАФ, но и в УЕФА.

25 января на внеочередном Конгрессе УАФ Екатерина Монзуль стала членом Исполкома этой организации.

Ранее мы сообщали, что, согласно договору с УАФ, Лучано Лучи будет возглавлять Комитет арбитров до завершения сезона 2023/2024 года.