Стало известно, сколько еще Лучи будет работать в УАФ
Изменения в комитете арбитров возможны летом
Как стало известно Sport.ua, согласно договора с УАФ Лучано Лучи будет возглавлять Комитет арбитров до окончания сезона 2023-2024 года.
По информации нашего источника, только после этого можно будет вести речь о смене руководства Комитета арбитров, деятельность которого в последнее время оказывается под огнем критики.
Хотя не исключено, что у нового Президента УАФ Андрея Шевченко есть своя точка зрения на этот счет.
Многое в этом вопросе прояснится уже после того, как станет понятно, будут ли присутствовать Лучи и еще один итальянец Никола Риццоли, главный эксперт по арбитражу УАФ, на февральском всеукраинском сборе арбитров в Ужгороде.
Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.
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