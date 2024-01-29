Стало известно, сколько еще Лучи будет работать в УАФ

Как стало известно Sport.ua, согласно договора с УАФ Лучано Лучи будет возглавлять Комитет арбитров до окончания сезона 2023-2024 года.

По информации нашего источника, только после этого можно будет вести речь о смене руководства Комитета арбитров, деятельность которого в последнее время оказывается под огнем критики.

Хотя не исключено, что у нового Президента УАФ Андрея Шевченко есть своя точка зрения на этот счет.

Многое в этом вопросе прояснится уже после того, как станет понятно, будут ли присутствовать Лучи и еще один итальянец Никола Риццоли, главный эксперт по арбитражу УАФ, на февральском всеукраинском сборе арбитров в Ужгороде.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.