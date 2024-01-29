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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 12:43 |
1297
5

Стало известно, сколько еще Лучи будет работать в УАФ

Изменения в комитете арбитров возможны летом

29 января 2024, 12:43 |
1297
5
Стало известно, сколько еще Лучи будет работать в УАФ
УАФ. Лучано Лучи

Как стало известно Sport.ua, согласно договора с УАФ Лучано Лучи будет возглавлять Комитет арбитров до окончания сезона 2023-2024 года.

По информации нашего источника, только после этого можно будет вести речь о смене руководства Комитета арбитров, деятельность которого в последнее время оказывается под огнем критики.

Хотя не исключено, что у нового Президента УАФ Андрея Шевченко есть своя точка зрения на этот счет.

Многое в этом вопросе прояснится уже после того, как станет понятно, будут ли присутствовать Лучи и еще один итальянец Никола Риццоли, главный эксперт по арбитражу УАФ, на февральском всеукраинском сборе арбитров в Ужгороде.

Ранее мы сообщали, что согласно решению внеочередного Конгресса УАФ, который состоялся 25 января, все первые вице-президенты и вице-президенты предыдущего руководящего состава этой организации были отправлены в отставку.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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FunnyCat_____
Будет изо всех сил стараться подарить шахтеру очередное чемпионство, чтобы пенсию себе обеспечить!
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+6
potemkin78
интересно бы было почитать что он сделал за время своей работы
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+5
chak98
я не побачив, що хорошого італійці зробили для Українського футболу. Ніякої користі.  Тільки зневага до України та дуже високі зарплати для себе.
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+4
ZANREGENT1993
Плохо конечно что его сейчас нельзя выкинуть. Но ок. Интерессно кто вместо него будет. Монзуль?
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+1
vbrjkf
Пора вже, накінець, вигнати цю італійсько-суддівську мафію з нашого футболу
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0
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