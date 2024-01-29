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29 января 2024, 15:35 | Обновлено 29 января 2024, 15:36
412
0

СУДАКОВ: «От рф была ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям»

Игрок сборной Украины – о знаменитом матче с россией

29 января 2024, 15:35 | Обновлено 29 января 2024, 15:36
412
0
СУДАКОВ: «От рф была ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Георгий Судаков высказал свое отношение к россии.

«В наше время мы все понимаем, что от этой страны была какая-то ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям», – сказал Судаков в фильме, посвященном памятному матчу отбора на Евро-2000.

Отметим, что Георгий Судаков родился в 2002 году в городе Брянка Луганской области, который с 2014 года находится под временной оккупацией российских войск.

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Георгий Судаков сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2000 Россия - Украина
Источник YouTube
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