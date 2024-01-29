СУДАКОВ: «От рф была ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям»

Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Георгий Судаков высказал свое отношение к россии.

«В наше время мы все понимаем, что от этой страны была какая-то ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям», – сказал Судаков в фильме, посвященном памятному матчу отбора на Евро-2000.

Отметим, что Георгий Судаков родился в 2002 году в городе Брянка Луганской области, который с 2014 года находится под временной оккупацией российских войск.

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