Другие новости29 января 2024, 15:35 | Обновлено 29 января 2024, 15:36
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СУДАКОВ: «От рф была ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям»
Игрок сборной Украины – о знаменитом матче с россией
29 января 2024, 15:35 | Обновлено 29 января 2024, 15:36
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Полузащитник сборной Украины и «Шахтера» Георгий Судаков высказал свое отношение к россии.
«В наше время мы все понимаем, что от этой страны была какая-то ненависть и неуважение к нашей стране и нашим людям», – сказал Судаков в фильме, посвященном памятному матчу отбора на Евро-2000.
Отметим, что Георгий Судаков родился в 2002 году в городе Брянка Луганской области, который с 2014 года находится под временной оккупацией российских войск.
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