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28 января 2024, 21:20 | Обновлено 28 января 2024, 21:22
791
1

Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»

Момент, который навсегда в памяти

28 января 2024, 21:20 | Обновлено 28 января 2024, 21:22
791
1
Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»
УЕФА. Александр Филимонов

Бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свой легендарный гол в матче отбора на Евро-2000 против россии.

«Мне говорил Йожеф Сабо, чтобы я тогда шел в штрафную площадку. Но я выбрал для себя, что должен ударить.

Это как раз один из таких матчей, когда какой-то индивидуально сильный человек должен взять на себя ответственность. И я сделал это.

Как Бог даст? Это неправильно говорить. Когда есть такой шанс и ты понимаешь, что всякое может быть в штрафной... Для того, чтобы забить, надо попасть в створ ворот – и у тебя всегда будут шансы», – сказал Шевченко.

Отметим, что игра состоялась 9 октября 1999 года на московском стадионе «Лужники». Матч закончился со счетом 1:1, Шевченко сравнял счет на 88-й минуте. Этот результат позволил нашей сборной, оставив россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.

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Источник YouTube
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Flying Cat
Карний майданчик? 
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GloryUkraine
Філімонов сам привіз той гол. Шева навішував і все якнайкраще співпало.  👍🇺🇦
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0
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