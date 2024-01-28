Андрей ШЕВЧЕНКО – о голе Филимонову: «Выбрал для себя, что должен ударить»

Бывший игрок сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал свой легендарный гол в матче отбора на Евро-2000 против россии.

«Мне говорил Йожеф Сабо, чтобы я тогда шел в штрафную площадку. Но я выбрал для себя, что должен ударить.

Это как раз один из таких матчей, когда какой-то индивидуально сильный человек должен взять на себя ответственность. И я сделал это.

Как Бог даст? Это неправильно говорить. Когда есть такой шанс и ты понимаешь, что всякое может быть в штрафной... Для того, чтобы забить, надо попасть в створ ворот – и у тебя всегда будут шансы», – сказал Шевченко.

Отметим, что игра состоялась 9 октября 1999 года на московском стадионе «Лужники». Матч закончился со счетом 1:1, Шевченко сравнял счет на 88-й минуте. Этот результат позволил нашей сборной, оставив россию на третьем месте, выйти из группы отбора на Евро-2000 и попасть в стыковые матчи. Но Словению пройти не удалось.