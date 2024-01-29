Состав Арсенала оценили в 1,4 млрд фунтов. Какая ситуация у Зинченко

Компания Twenty First Group, которая предоставляет клубам и владельцам анализ различных финансовых данных, недавно оценила состав «Арсенала» в 1,1 миллиарда фунтов (больше в АПЛ только у «Манчестер Сити»).

Издание The Athletic оценило каждого игрока лондонской команды, дав им свою характеристику. В том числе свой вердикт получил Александр Зинченко.

Александр Зинченко

Возраст: 27

Контракт истекает в 2026 году

Оценка стоимости игрока от Twenty First Group: 47 миллионов фунтов

«Арсенал» заплатил за Зинченко около 32 миллионов фунтов, поэтому немного удивительно, что его стоимость сейчас превосходит эту сумму. Ему 27 лет – возраст, когда стоимость крайних защитников может начинать падать. Его контракт истекает летом 2026 года, и если позволить ему войти в последние два года договора, то стоимость Зинченко действительно может начать уменьшаться».

«Арсенал» находится в интересном положении, когда клубу нужно определиться, подписывать новый контракт или потенциально думать о продаже», – отмечают эксперты.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.