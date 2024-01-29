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  4. Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян, Белинский обновили личные рекорды
ATP
29 января 2024, 13:48 | Обновлено 29 января 2024, 13:50
157
0

Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян, Белинский обновили личные рекорды

Новак Джокович сохранил лидерство

29 января 2024, 13:48 | Обновлено 29 января 2024, 13:50
157
0
Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян, Белинский обновили личные рекорды
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Две последние недели мужчины провели на кортах Australian Open.

Новак Джокович не смог защитить титул, но Карлос Алькарас не смог воспользоваться этим шансом и остался на второй позиции. Даниил Медведев сократил отставание от лидеров, также намного ближе к ним подтянулся победитель австралийского мейджора Янник Синнер.

Прошлогодний финалист Стефанос Циципас опустился на 3 строчки и едва остался в первой десятке. Хуберт Хуркач обновил личный рекорд – 8-е место.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то Виталий Сачко поднялся на три позиции, Илья Марченко потерял 11 мест, а Алексей Крутых – 45.

Личные рекорды в рейтинге установили Эрик Ваншельбойм, Вадим Урсу, Вячеслав Белинский и Юрий Джавакян.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке лидирует чемпион Aus Open Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Александр Зверев Стефанос Циципас Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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