Рейтинг ATP. Ваншельбойм, Урсу, Джавакян, Белинский обновили личные рекорды
Новак Джокович сохранил лидерство
Две последние недели мужчины провели на кортах Australian Open.
Новак Джокович не смог защитить титул, но Карлос Алькарас не смог воспользоваться этим шансом и остался на второй позиции. Даниил Медведев сократил отставание от лидеров, также намного ближе к ним подтянулся победитель австралийского мейджора Янник Синнер.
Прошлогодний финалист Стефанос Циципас опустился на 3 строчки и едва остался в первой десятке. Хуберт Хуркач обновил личный рекорд – 8-е место.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то Виталий Сачко поднялся на три позиции, Илья Марченко потерял 11 мест, а Алексей Крутых – 45.
Личные рекорды в рейтинге установили Эрик Ваншельбойм, Вадим Урсу, Вячеслав Белинский и Юрий Джавакян.
Десять лучших украинцев в рейтинге ATP
В Чемпионской гонке лидирует чемпион Aus Open Янник Синнер.
Чемпионская гонка ATP
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