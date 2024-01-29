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Англия
29 января 2024, 12:44 | Обновлено 29 января 2024, 13:29
312
0

Форвард МЮ может получить многотысячный штраф от клуба

К взысканию стоит готовиться Маркусу Рэшфорду

29 января 2024, 12:44 | Обновлено 29 января 2024, 13:29
312
0
Форвард МЮ может получить многотысячный штраф от клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду грозит наказание со стороны клуба.

26-летний игрок, как известно, не так давно пропустил тренировку команды и матч против «Ньюпорта» в Кубке Англии. Якобы это произошло из-за болезни Рэшфорда. Однако в то же время Маркус был замечен среди посетителей ночного клуба в Белфасте.

Сообщается, что теперь форварду грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 тыс фунтов.

Маркус Рэшфорд отыграл в нынешнем сезоне АПЛ 20 матчей, забил четыре гола, сделал два ассиста. В прошлом году у него было 17 голов и 5 голевых передач.

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Источник Sport.ua
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