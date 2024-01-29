Форвард МЮ может получить многотысячный штраф от клуба
К взысканию стоит готовиться Маркусу Рэшфорду
Нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду грозит наказание со стороны клуба.
26-летний игрок, как известно, не так давно пропустил тренировку команды и матч против «Ньюпорта» в Кубке Англии. Якобы это произошло из-за болезни Рэшфорда. Однако в то же время Маркус был замечен среди посетителей ночного клуба в Белфасте.
Сообщается, что теперь форварду грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 тыс фунтов.
Маркус Рэшфорд отыграл в нынешнем сезоне АПЛ 20 матчей, забил четыре гола, сделал два ассиста. В прошлом году у него было 17 голов и 5 голевых передач.
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