Форвард МЮ может получить многотысячный штраф от клуба

Нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду грозит наказание со стороны клуба.

26-летний игрок, как известно, не так давно пропустил тренировку команды и матч против «Ньюпорта» в Кубке Англии. Якобы это произошло из-за болезни Рэшфорда. Однако в то же время Маркус был замечен среди посетителей ночного клуба в Белфасте.

Сообщается, что теперь форварду грозит штраф в размере зарплаты за две недели. Эта сумма составляет 650 тыс фунтов.

Маркус Рэшфорд отыграл в нынешнем сезоне АПЛ 20 матчей, забил четыре гола, сделал два ассиста. В прошлом году у него было 17 голов и 5 голевых передач.