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  4. В МЮ скандал? Звезда клуба пропустил тренировку, но посетил ночной клуб
Англия
27 января 2024, 23:37 |
1425
3

В МЮ скандал? Звезда клуба пропустил тренировку, но посетил ночной клуб

Маркус Рэшфорд был замечен в ночном клубе Белфаста

27 января 2024, 23:37 |
1425
3
В МЮ скандал? Звезда клуба пропустил тренировку, но посетил ночной клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Решфорд

28 января «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 1/16 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти».

По информации The Athletic, звездный нападающий «красных дьяволов» Маркус Решфорд посетил ночной клуб Белфаста за несколько часов до того, как сообщил клуб, что он слишком болен, чтобы тренироваться.

В нынешнем сезоне игрок сборной Англии не может найти свою игру. Рэшфорд отыграл в АПЛ 20 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста, в прошлом году у него было 17+5.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Рэшфорда на нападающего «Барселоны».

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник The Athletic
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Gargantua
чем больше Тен Хаг пытается их воспитывать казарменными методами, тем больше они бегают в самоволки.
обратный эффект
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0
Vitaliy_yatsenko
Я так розумію, що це перші наслідки грандіозною революції Реткліффа.
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-1
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