В МЮ скандал? Звезда клуба пропустил тренировку, но посетил ночной клуб

28 января «Манчестер Юнайтед» сыграет матч 1/16 финала Кубка Англии против «Ньюпорт Каунти».

По информации The Athletic, звездный нападающий «красных дьяволов» Маркус Решфорд посетил ночной клуб Белфаста за несколько часов до того, как сообщил клуб, что он слишком болен, чтобы тренироваться.

В нынешнем сезоне игрок сборной Англии не может найти свою игру. Рэшфорд отыграл в АПЛ 20 матчей, забил четыре гола и отдал два ассиста, в прошлом году у него было 17+5.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может обменять Рэшфорда на нападающего «Барселоны».