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  4. Манчестер Юнайтед может обменять Рэшфорда на нападающего Барселоны
Англия
07 декабря 2023, 15:57 |
859
0

Манчестер Юнайтед может обменять Рэшфорда на нападающего Барселоны

Рафинья имеет шанс вернуться в Англию

07 декабря 2023, 15:57 |
859
0
Манчестер Юнайтед может обменять Рэшфорда на нападающего Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и готова предложить обмен на бразильца Рафинью, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что достичь соглашения будет очень сложно, ведь 26-летний англичанин, несмотря на плохую форму, считается символом современного «МЮ», поэтому болельщики, скорее всего, негативно воспримут его уход.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 ассистами. 26-летний Рафинья сыграл лишь 14 поединков, но имеет такое же количество результативных действий.

Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит обмен Джейдона Санчо на нападающего «Боруссии» Д Дониелла Малена.

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Маркус Рэшфорд Рафинья Диас Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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