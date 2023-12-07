Манчестер Юнайтед может обменять Рэшфорда на нападающего Барселоны
Рафинья имеет шанс вернуться в Англию
Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда и готова предложить обмен на бразильца Рафинью, сообщает испанское издание Fichajes.
Источник отмечает, что достичь соглашения будет очень сложно, ведь 26-летний англичанин, несмотря на плохую форму, считается символом современного «МЮ», поэтому болельщики, скорее всего, негативно воспримут его уход.
В этом сезоне Маркус Рэшфорд провел 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 4 ассистами. 26-летний Рафинья сыграл лишь 14 поединков, но имеет такое же количество результативных действий.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готовит обмен Джейдона Санчо на нападающего «Боруссии» Д Дониелла Малена.
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