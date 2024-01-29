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Кубок Дэвиса
29 января 2024, 12:40 | Обновлено 29 января 2024, 12:44
63
0

Виталий САЧКО: «Ожидания от матча с США самые большие»

Лидер украинской команды верит в то, что рейтинг не играет на корте

29 января 2024, 12:40 | Обновлено 29 января 2024, 12:44
63
0
Виталий САЧКО: «Ожидания от матча с США самые большие»
ФТУ. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко поделился ожиданиями о предстоящем матче против сборной США в Кубке Дэвиса.

«Честно говоря, ожидания у нас всегда самые большие, но соперник у нас очень непростой и мы это отлично понимаем. Надеюсь, что у нас с ребятами получится показать наш лучший теннис. Признаюсь, нетерпением жду этой встречи. Представлять Украину – это всегда честь и гордость для меня на протяжении всей моей жизни.

Сборная США – это очень серьезный соперник, не только для нас, но и для любой сборной. У них очень много опытных игроков, которые намного выше нас в рейтинге. Но в теннисе рейтинг за тебя не играет на корте, мяч круглый и случиться может все что угодно.

К сожалению, мы не можем сыграть этот матч дома, но надеюсь, что наши люди, проживающие в Литве, смогут прийти и поддержать нас в этом непростом матче.

Лично я физически чувствую себя хорошо, стараюсь постоянно поддерживать форму тренировками. С ребятами из сборной мы начинаем тренировки в воскресенье, но все постоянно тренируются, так что, я думаю, у них тоже все в этом плане хорошо», – сказал Сачко.

Встреча состоится 1-2 февраля в Вильнюсе.

ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США

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ФОТО. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса против США
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Источник XSport
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