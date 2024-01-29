Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Усик посетил тренировочный лагерь Полесье в Испании
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 11:33 | Обновлено 29 января 2024, 11:45
238
0

ФОТО. Усик посетил тренировочный лагерь Полесье в Испании

Украинский боксер побывал в расположении клуба из Житомира

29 января 2024, 11:33 | Обновлено 29 января 2024, 11:45
238
0
ФОТО. Усик посетил тренировочный лагерь Полесье в Испании
ФК Полесье Житомир. Александр Усик

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик посетил в Испании тренировочный лагерь футбольного клуба «Полесье» и присутствовал на очередном спарринге команды.

Сообщается, что сейчас Усик именно в Испании готовится к бою с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира, который состоится 17 февраля.

Как известно, у Усика имеется однолетний контракт с футбольным клубом «Полесье» Житомир.

Команда Юрия Калитвинцева по итогам первой части нынешнего сезона занимает в таблице УПЛ третье место.

По теме:
ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
Стало известно, сколько Полесья заплатило за переход Михайличенко
Металлист 1925 – Пяст – 0:2. Пропустили от украинца. Видео голов, обзор
Александр Усик фото Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Футбол | 28 января 2024, 12:22 2
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии
Сборная Украины среди ветеранов выиграла турнир в Норвегии

Домой – с победой и призом лучшего нападающего

Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Футбол | 28 января 2024, 17:34 3
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор
Сельта – Жирона – 0:1. Довбик и Цыганков мчатся за титулом. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 22-го тура Ла Лиги

ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?
Футбол | 29.01.2024, 10:10
ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?
ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?
Мудрик в числе лучших вингеров АПЛ по важному показателю
Футбол | 29.01.2024, 10:31
Мудрик в числе лучших вингеров АПЛ по важному показателю
Мудрик в числе лучших вингеров АПЛ по важному показателю
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Футбол | 28.01.2024, 19:08
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
28.01.2024, 17:42 11
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
Анчелотти похвалил Лунина и оценил матч Реала против Лас-Пальмаса в Ла Лиге
27.01.2024, 20:51 7
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
27.01.2024, 13:11 2
Биатлон
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
Без шансов. Аль-Иттихад ответил Бензема на просьбу покинуть клуб
27.01.2024, 14:12 4
Футбол
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
28.01.2024, 08:50 3
Футбол
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
Нардеп Украины: «Не очень мудро привлекать в армию действующих спортсменов»
27.01.2024, 16:08 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем