ФОТО. Усик посетил тренировочный лагерь Полесье в Испании
Украинский боксер побывал в расположении клуба из Житомира
Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик посетил в Испании тренировочный лагерь футбольного клуба «Полесье» и присутствовал на очередном спарринге команды.
Сообщается, что сейчас Усик именно в Испании готовится к бою с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира, который состоится 17 февраля.
Как известно, у Усика имеется однолетний контракт с футбольным клубом «Полесье» Житомир.
Команда Юрия Калитвинцева по итогам первой части нынешнего сезона занимает в таблице УПЛ третье место.
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