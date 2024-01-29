ФОТО. Усик посетил тренировочный лагерь Полесье в Испании

Действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик посетил в Испании тренировочный лагерь футбольного клуба «Полесье» и присутствовал на очередном спарринге команды.

Сообщается, что сейчас Усик именно в Испании готовится к бою с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира, который состоится 17 февраля.

Как известно, у Усика имеется однолетний контракт с футбольным клубом «Полесье» Житомир.

Команда Юрия Калитвинцева по итогам первой части нынешнего сезона занимает в таблице УПЛ третье место.