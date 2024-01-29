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  4. Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?
Испания
29 января 2024, 12:03 | Обновлено 29 января 2024, 12:48
1483
2

Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?

Андрей – лучший игрок чемпионата по проценту сейвов

29 января 2024, 12:03 | Обновлено 29 января 2024, 12:48
1483
2
Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин продолжает проводить мощный сезон за мадридский клуб. В Испании оценили удачную игру голкипера.

«У Андрея Лунина лучший процент сейвов во всем чемпионате Испании. Но самая лучшая часть его игры – это то, сколько атак он начинает за мадридский «Реал», – сообщает La Liga TV.

В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.

Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по баскетболу Андрей Лунин статистика
Источник Twitter
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Комментарии 2
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fly
У Луніна прям шикарний перший пас (як для голкіпера)
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+2
odiniznashih
У него один из лучших в мире процент отбитых пенальти 50%
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0
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