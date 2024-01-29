Ла Лига выделила сильные стороны Лунина. В чем украинец самый лучший?
Андрей – лучший игрок чемпионата по проценту сейвов
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин продолжает проводить мощный сезон за мадридский клуб. В Испании оценили удачную игру голкипера.
«У Андрея Лунина лучший процент сейвов во всем чемпионате Испании. Но самая лучшая часть его игры – это то, сколько атак он начинает за мадридский «Реал», – сообщает La Liga TV.
В этом сезоне за «Реал» Лунин провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 голов и 5 раз сохранил ворота нетронутыми.
Ранее сообщалось, что Анчелотти принял решение по поводу игрового времени Лунина.
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