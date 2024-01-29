Украина. Премьер лига29 января 2024, 11:06 | Обновлено 29 января 2024, 11:14
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ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
Топ-менеджер «Шахтера» знает толк в дегустации
29 января 2024, 11:06 | Обновлено 29 января 2024, 11:14
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Донецкий «Шахтер» поделился видео, в котором показано, как директор клуба по футболу Дарио Срна проводит дегустацию воды с уровнем pH 7,5.
41-летний хорват выполнил всю процедуру по всем канонам работы сомелье.
Напомним, в настоящий момент донецкий «Шахтер» находится на сборах в Турции.
Ранее Дарио Срна рассказал о трансферах Кевина и Марлона Гомеса, которые перебрались в команду в январе.
Коли дегустуєш воду з рівнем pH 7,5💧#Shakhtar pic.twitter.com/qRxW5zJNtJ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 29, 2024
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Комментарии 3
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кокаїнщик
На секундочку это его прямые обязанности, надо ж знать какую воду палкину в кофе добавлять !
Два дибіла-ето сила )))
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