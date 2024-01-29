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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 11:06 | Обновлено 29 января 2024, 11:14
322
3

ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?

Топ-менеджер «Шахтера» знает толк в дегустации

29 января 2024, 11:06 | Обновлено 29 января 2024, 11:14
322
3
ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Донецкий «Шахтер» поделился видео, в котором показано, как директор клуба по футболу Дарио Срна проводит дегустацию воды с уровнем pH 7,5.

41-летний хорват выполнил всю процедуру по всем канонам работы сомелье.

Напомним, в настоящий момент донецкий «Шахтер» находится на сборах в Турции.

Ранее Дарио Срна рассказал о трансферах Кевина и Марлона Гомеса, которые перебрались в команду в январе.

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Дарио Срна Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Анатол Шиманськ
кокаїнщик
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+1
FunnyCat_____
На секундочку это его прямые обязанности, надо ж знать какую воду палкину в кофе добавлять !
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+1
serhiy
Два дибіла-ето сила )))
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+1
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