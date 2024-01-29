ВИДЕО. Гурман. Срна готовится стать сомелье?

Донецкий «Шахтер» поделился видео, в котором показано, как директор клуба по футболу Дарио Срна проводит дегустацию воды с уровнем pH 7,5.

41-летний хорват выполнил всю процедуру по всем канонам работы сомелье.

Напомним, в настоящий момент донецкий «Шахтер» находится на сборах в Турции.

Ранее Дарио Срна рассказал о трансферах Кевина и Марлона Гомеса, которые перебрались в команду в январе.