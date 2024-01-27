Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о трансферах Кевина и Марлона Гомеса, которые перебрались в украинскую команду в январе.

Функционер надеется, что это позволит поднять украинский футбол.

«За Марлоном Гомесом мы следили несколько месяцев. Может сыграть на нескольких позиций, он усилит конкуренцию. Нам нужна конкуренция в центре поля, сам игрок захотел в «Шахтере». Он закончит дела в сборной и приедет в «Шахтер» чуть позже – зависит от выступлений его национальной команды. Времена тяжелые, но мы стараемся, чтобы поднять украинский футбол и «Шахтер».

«Украине и украинцам нужно биться на всех фронтах. Политики и украинцы должны заниматься тем, чтобы Украина была в НАТО, вошла в Европейский союз, чтобы выиграли войну у агрессора россии и вернули границы 1991 года».

«Хотим сделать самый сильный «Шахтер», и трансферы Кевина и Марлона это показывают. Нам нужно возвращать футбол на свои позиции, чтобы две команды от Украины были в Лиге чемпионов, чтобы «Днепр» играл в финале Лиги Европы, а Кривой Рог был в еврокубках. Нельзя допускать падения украинского футбола, это наша обязанность».

«И нужно поблагодарить всех президентов, которые вкладывают в украинский футбол», – сказал Срна.