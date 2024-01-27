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Украина. Премьер лига
27 января 2024, 16:49 | Обновлено 27 января 2024, 17:08
592
19

Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола

Клуб успел подписать двух бразильцев

27 января 2024, 16:49 | Обновлено 27 января 2024, 17:08
592
19
Срна рассказал о зимних трансферах Шахтера и целях украинского футбола
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о трансферах Кевина и Марлона Гомеса, которые перебрались в украинскую команду в январе.

Функционер надеется, что это позволит поднять украинский футбол.

«За Марлоном Гомесом мы следили несколько месяцев. Может сыграть на нескольких позиций, он усилит конкуренцию. Нам нужна конкуренция в центре поля, сам игрок захотел в «Шахтере». Он закончит дела в сборной и приедет в «Шахтер» чуть позже – зависит от выступлений его национальной команды. Времена тяжелые, но мы стараемся, чтобы поднять украинский футбол и «Шахтер».

«Украине и украинцам нужно биться на всех фронтах. Политики и украинцы должны заниматься тем, чтобы Украина была в НАТО, вошла в Европейский союз, чтобы выиграли войну у агрессора россии и вернули границы 1991 года».

«Хотим сделать самый сильный «Шахтер», и трансферы Кевина и Марлона это показывают. Нам нужно возвращать футбол на свои позиции, чтобы две команды от Украины были в Лиге чемпионов, чтобы «Днепр» играл в финале Лиги Европы, а Кривой Рог был в еврокубках. Нельзя допускать падения украинского футбола, это наша обязанность».

«И нужно поблагодарить всех президентов, которые вкладывают в украинский футбол», – сказал Срна.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Марлон Гомес Кевин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 19
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Александр
Срна такая же галимвя вата как ахметов колесников или янукович.да еще и наркоша 
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+2
apepa
Донецкие, когда вы выгоните врага Украины ахметова из команды Шахтер??
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+2
Remark
Донецькі ш мари, піздуйте відвойовувати свою рідну землю! Чого ви сидите тут на сайті!? Чому ви сидите на дотаціях та чекаєте поки ультрас Динамо чи інші українці її вам відвоюють!?
П. С. Я звертаюся до тих припижжених фанатів (якщо це дійсно фанати) ФК ШД, які тут займаються виключно для обливання помоями.
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+1
ZANREGENT1993
Вот у кого бизнесс процветает
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+1
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Remark
Про підвищення цін на електроенергію ще не розповів?
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+1
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Pavel_i_CO
А насправді, днонєтскіє грають самі для себе, їх ненавидять скрізь, крім Бамбаса, там їх місце, бо одягти футболку в підтримку ЗСУ - це злочин для рабів ахмєтава 
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-2
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Dmytro11q
ФК "Шахтар" (Донецьк) доводить і словом і справою свою зацікавленість в розвитку українського футболу. Що скажуть про себе інші клуби нашого чемпіонату?
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-5
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