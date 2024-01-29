Украина. Премьер лига29 января 2024, 10:10 | Обновлено 29 января 2024, 10:16
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ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?
Бывший тренер стал главным футбольным человеком страны
29 января 2024, 10:10 | Обновлено 29 января 2024, 10:16
339
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25 января Украинская ассоциация футбола получила нового руководителя. В президентское кресло организации сел бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
«Записки футбольного болельщика» разбираются, чего можно ожидать от нового главы УАФ, который начал свою работу с презентации программы из 9 пунктов.
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