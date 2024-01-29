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Украина. Премьер лига
29 января 2024, 10:10 | Обновлено 29 января 2024, 10:16
339
0

ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?

Бывший тренер стал главным футбольным человеком страны

29 января 2024, 10:10 | Обновлено 29 января 2024, 10:16
339
0
ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

25 января Украинская ассоциация футбола получила нового руководителя. В президентское кресло организации сел бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Записки футбольного болельщика» разбираются, чего можно ожидать от нового главы УАФ, который начал свою работу с презентации программы из 9 пунктов.

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выборы президента УАФ Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Источник Sport.ua
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