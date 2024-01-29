ВИДЕО. 9 пунктов нового главы УАФ. Что задумал Шевченко?

25 января Украинская ассоциация футбола получила нового руководителя. В президентское кресло организации сел бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Записки футбольного болельщика» разбираются, чего можно ожидать от нового главы УАФ, который начал свою работу с презентации программы из 9 пунктов.