Известный украинский нападающий, новоиспеченный президент Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко высказался о президенте страны 404 владимире путине.

«Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить… Ой, простите, это вообще не человек», – сказал Шевченко.

Новый президент УАФ Андрей Шевченко надеется, что УЕФА не намерен возвращать в большой футбол российские клубы и сборные. Известный в прошлом форвард пригласил президента УЕФА Александера Чеферина в Украину.