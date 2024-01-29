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  4. «Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 10:13 |
627
0

«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине

Президент УАФ коротко поделился мнением о российском диктаторе

29 января 2024, 10:13 |
627
0
«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
Instagram. Андрей Шевченко

Известный украинский нападающий, новоиспеченный президент Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко высказался о президенте страны 404 владимире путине.

«Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить… Ой, простите, это вообще не человек», – сказал Шевченко.

Новый президент УАФ Андрей Шевченко надеется, что УЕФА не намерен возвращать в большой футбол российские клубы и сборные. Известный в прошлом форвард пригласил президента УЕФА Александера Чеферина в Украину.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко владимир путин (х..ло) российско-украинская война
Источник YouTube
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