Украина. Премьер лига29 января 2024, 10:13 |
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«Ой, извините, это не человек». Шевченко высказался о путине
Президент УАФ коротко поделился мнением о российском диктаторе
29 января 2024, 10:13 |
627
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Известный украинский нападающий, новоиспеченный президент Украинской ассоциации футбола, Андрей Шевченко высказался о президенте страны 404 владимире путине.
«Вы знаете, я не хочу об этом говорить. Мне об этом человеке не хочется говорить… Ой, простите, это вообще не человек», – сказал Шевченко.
Новый президент УАФ Андрей Шевченко надеется, что УЕФА не намерен возвращать в большой футбол российские клубы и сборные. Известный в прошлом форвард пригласил президента УЕФА Александера Чеферина в Украину.
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