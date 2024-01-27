Шевченко пригласил Чеферина в Украину: «Пусть посмотрит на действия рф»

Новый президент УАФ Андрей Шевченко надеется, что УЕФА не собирается возвращать в большой футбол российские клубы и сборные. Известный в прошлом форвард приглашает президента УЕФА Александера Чеферина в Украину.

Шевченко на следующий день после назначения в УАФ дал комментарий британскому Sky Sports.

«Я хочу пригласить в Украину всех, кто принимает решения в УЕФА – президента Чеферина, исполнительный комитет, всех остальных членов комитетов. До того, как принимать какие-то решения по поводу возвращения россии в футбол, пусть приедут и посмотрят, что делает россия. Я хочу поговорить, показать текущую ситуацию в стране, потому что эта ситуация постоянно ухудшается».

«Я не вижу причин возвращать россию в футбол. Ничего не меняется, каждый день гибнут люди, летят ракеты. Я против того, чтобы российских спортсменов возвращали в спорт. У нас в стране уничтожили около 350 стадионов, несколько дней назад была массированная атака на Киев».

«У нас есть проблемы с молодыми игроками, потому что многие из-за войны вынуждены покинуть Украину. Важно, чтобы они сохраняли связь с Украиной», — сказал Шевченко.