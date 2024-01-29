Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсии в Ла Лиге против Атлетико

28 января состоялся матч 22-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «матрасников».

Украинский форвард гостей Роман Яремчук начал поединок на скамейке запасных и появился на поле на 55-й минуте вместо Франа Переса.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.2 баллов.

За матч Роман нанес 1 удар по воротам, выиграл 1 единоборство, заработал 1 угловой и отдал 2 точные передачи из 5 (40%).

Лучшим игроком поединка был признан Мемфис Депай (8.0), на счету которого 1 забитый мяч.

Оценки WhoScored за матч Атлетико Мадрид – Валенсия – 2:0