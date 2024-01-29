Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals

Две украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк находятся в первой десятке теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2024.

Даяна находится на 4-й позиции, а Марта – на 9-й. Таких показателей украинки добились благодаря тому, что отлично выступили на Открытом чемпионате Австралии 2024. Ястремская дошла до полуфинала, а Костюк – до четвертьфинала.

В рейтинге WTA Ястремская после завершения Australian Open поднялась на 64 позиции и теперь 29-я, а Костюк обновила личной рекорд, став 28-й.

Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?

Арина Соболенко Чжэн Циньвень Коко Гофф Даяна Ястремская Алена Остапенко Елена Рыбакина Ига Свентек Линда Носкова Марта Костюк Анна Калинская

Пока что неизвестно, где состоится Итоговый турнир 2024. Даты проведения соревнований – 3-10 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.

Впереди еще весь сезон, но факт того, что Даяна и Марта – в топе, в любом случае приятен.