Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Правда, впереди еще весь сезон, но факт – приятный
Две украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк находятся в первой десятке теннисисток в LIVE-гонке на Итоговый турнир WTA 2024.
Даяна находится на 4-й позиции, а Марта – на 9-й. Таких показателей украинки добились благодаря тому, что отлично выступили на Открытом чемпионате Австралии 2024. Ястремская дошла до полуфинала, а Костюк – до четвертьфинала.
В рейтинге WTA Ястремская после завершения Australian Open поднялась на 64 позиции и теперь 29-я, а Костюк обновила личной рекорд, став 28-й.
Как выглядит топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals 2024?
- Арина Соболенко
- Чжэн Циньвень
- Коко Гофф
- Даяна Ястремская
- Алена Остапенко
- Елена Рыбакина
- Ига Свентек
- Линда Носкова
- Марта Костюк
- Анна Калинская
Пока что неизвестно, где состоится Итоговый турнир 2024. Даты проведения соревнований – 3-10 ноября. На турнир квалифицируются 8 лучших теннисисток по итогам года.
Впереди еще весь сезон, но факт того, что Даяна и Марта – в топе, в любом случае приятен.
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