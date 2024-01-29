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Чемпионат Португалии
Боавишта
28.01.2024 17:30 – FT 1 : 4
Портимоненсе
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Португалия
29 января 2024, 05:33 | Обновлено 29 января 2024, 06:04
123
0

Чемпионат Португалии. Триумф Порту, Милованов с Арокой разгромно победил

В чемпионате Португалии завершилось 5 матчей

29 января 2024, 05:33 | Обновлено 29 января 2024, 06:04
123
0
Чемпионат Португалии. Триумф Порту, Милованов с Арокой разгромно победил
https://twitter.com/FCPorto

28 января состоялся ряд матчей 19-го тура чемпионата Португалии.

«Порту» на выезде обыграл «Фаренсе» Победу «драконам» принес дубль Эванилсона и гол Варелы.

«Арока» дома разгромила «Визелу». В составе хозяев на 83-й минуте на поле вышел Богдан Милованов. Орест Лебеденко весь матч провел в запасе «Визелы».

«Боавишта» дома провалилась в игре с «Портимоменсе». «Морейренсе» и «Жил Висенте» дома минимально завоевали себе три балла в таблицу.

Чемпионат Португалии. 19-й тур.

Фаренсе – Порту – 1:3

Голы: Дуарте (59 пен) – Эванилсон (35, 76), Варела (41)

Арока – Визела – 5:0

Голы: Мухика (11, 86), Гонсалес (17 пен, 90+2), Перейра (50)

Боавишта – Портимоненсе – 1:4

Голы: Макута (68) – Варела (18), Хаспер (25), Карлиньос (35), Кампос (90+5)

Морейренсе – Фамаликау – 1:0

Гол: Маракас (82)

Жил Висенте – Витория Гимараеш – 1:0

Гол: Домингес (85)

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Луан Кампос (Портимоненсе).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Гайюс Макута (Боавишта).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Карлинос (Портимоненсе).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Сильвестр Джаспер (Портимоненсе).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Элио Варела (Портимоненсе).
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Порту Арока чемпионат Португалии по футболу Визела Боавишта Портимоненсе Фамаликау Морейренсе Фаренсе Жил Висенте Витория Гимараеш Богдан Милованов Орест Лебеденко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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