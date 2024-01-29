Чемпионат Португалии. Триумф Порту, Милованов с Арокой разгромно победил
В чемпионате Португалии завершилось 5 матчей
28 января состоялся ряд матчей 19-го тура чемпионата Португалии.
«Порту» на выезде обыграл «Фаренсе» Победу «драконам» принес дубль Эванилсона и гол Варелы.
«Арока» дома разгромила «Визелу». В составе хозяев на 83-й минуте на поле вышел Богдан Милованов. Орест Лебеденко весь матч провел в запасе «Визелы».
«Боавишта» дома провалилась в игре с «Портимоменсе». «Морейренсе» и «Жил Висенте» дома минимально завоевали себе три балла в таблицу.
Чемпионат Португалии. 19-й тур.
Фаренсе – Порту – 1:3
Голы: Дуарте (59 пен) – Эванилсон (35, 76), Варела (41)
Арока – Визела – 5:0
Голы: Мухика (11, 86), Гонсалес (17 пен, 90+2), Перейра (50)
Боавишта – Портимоненсе – 1:4
Голы: Макута (68) – Варела (18), Хаспер (25), Карлиньос (35), Кампос (90+5)
Морейренсе – Фамаликау – 1:0
Гол: Маракас (82)
Жил Висенте – Витория Гимараеш – 1:0
Гол: Домингес (85)
События матча
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