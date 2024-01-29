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Чемпионат Франции
Клермон
28.01.2024 16:00 – FT 1 : 1
Страсбург
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Франция
29 января 2024, 04:20 | Обновлено 29 января 2024, 04:48
41
0

Чемпионат Франции. Четыре ничьи и победа Ланса

Состоялись матчи 19-го тура Лиги 1

29 января 2024, 04:20 | Обновлено 29 января 2024, 04:48
41
0
Чемпионат Франции. Четыре ничьи и победа Ланса
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 28 января, состоялось сразу несколько матчей в чемпионате Франции.

Представители Лиги 1 в еврокубках «Тулуза» и «Ланс» сошлись в очном поединке. Победу благодаря голам да Косты и Диуфа добыли гости.

В остальных четырех матчах финальный свисток зафиксировал ничью, две из которых обошлись без голов.

ПСЖ также не сумел добыть победу. Парижане разошлись миром с «Брестом».

Чемпионат Франции. 19-й тур. 28 января.

Монпелье – Лилль – 0:0

Реймс – Нант – 0:0

Клермон – Страсбург – 1:1

Голы: Николсон (52) - Сахи (34)

Лорьян – Гавр – 3:3

Голы: Луза (33), Кари (51) Бамба (90+2) – Сабби (15 пен), Айю (85, 90+4)

Тулуза – Ланс – 0:2

Голы: да Коста (42), Диуф (55)

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Шамар Николсон (Клермон).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Сахи (Страсбург).
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Ланс Страсбург Монпелье Клермон Тулуза Лилль Реймс Нант Гавр Лорьян чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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