Чемпионат Франции. Четыре ничьи и победа Ланса
Состоялись матчи 19-го тура Лиги 1
Вчера, 28 января, состоялось сразу несколько матчей в чемпионате Франции.
Представители Лиги 1 в еврокубках «Тулуза» и «Ланс» сошлись в очном поединке. Победу благодаря голам да Косты и Диуфа добыли гости.
В остальных четырех матчах финальный свисток зафиксировал ничью, две из которых обошлись без голов.
ПСЖ также не сумел добыть победу. Парижане разошлись миром с «Брестом».
Чемпионат Франции. 19-й тур. 28 января.
Монпелье – Лилль – 0:0
Реймс – Нант – 0:0
Клермон – Страсбург – 1:1
Голы: Николсон (52) - Сахи (34)
Лорьян – Гавр – 3:3
Голы: Луза (33), Кари (51) Бамба (90+2) – Сабби (15 пен), Айю (85, 90+4)
Тулуза – Ланс – 0:2
Голы: да Коста (42), Диуф (55)
События матча
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