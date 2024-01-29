Чемпионат Франции. Четыре ничьи и победа Ланса

Вчера, 28 января, состоялось сразу несколько матчей в чемпионате Франции.

Представители Лиги 1 в еврокубках «Тулуза» и «Ланс» сошлись в очном поединке. Победу благодаря голам да Косты и Диуфа добыли гости.

В остальных четырех матчах финальный свисток зафиксировал ничью, две из которых обошлись без голов.

ПСЖ также не сумел добыть победу. Парижане разошлись миром с «Брестом».

Чемпионат Франции. 19-й тур. 28 января.

Монпелье – Лилль – 0:0

Реймс – Нант – 0:0

Клермон – Страсбург – 1:1

Голы: Николсон (52) - Сахи (34)

Лорьян – Гавр – 3:3

Голы: Луза (33), Кари (51) Бамба (90+2) – Сабби (15 пен), Айю (85, 90+4)

Тулуза – Ланс – 0:2

Голы: да Коста (42), Диуф (55)