Рома усилит состав бывшим конкурентом Зинченко
Испанец Анхелиньо попробует свои силы в Серии А
Итальянская «Рома» усилит защиту испанцем Анхелиньо, сообщает Фабрицио Романо.
Согласно информации от инсайдера, уже сегодня, 29 января, футболист прибудет в Рим для прохождения медосмотра.
Анхелиньо принадлежит «Лейпцигу», но первую часть этого сезона 27-летний бек провел в аренде за «Галатасарай». В составе стамбульского клуба сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
За свою карьеру Анхелиньо играл за «Депортиво», «Нью-Йорк Сити», «Жирону», «Бреду», ПСВ и «Хоффенхайм». С 2014 по 2021 год находился на контракте с «Манчестер Сити», где был конкурентом для Александра Зинченка, но в АПЛ за «горожан» отыграл всего 6 матчей.
Портал transfermarkt оценивает флангового защитника в 8 млн евро.
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