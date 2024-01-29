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Италия
29 января 2024, 02:19 |
98
0

Рома усилит состав бывшим конкурентом Зинченко

Испанец Анхелиньо попробует свои силы в Серии А

29 января 2024, 02:19 |
98
0
Рома усилит состав бывшим конкурентом Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхелиньо

Итальянская «Рома» усилит защиту испанцем Анхелиньо, сообщает Фабрицио Романо.

Согласно информации от инсайдера, уже сегодня, 29 января, футболист прибудет в Рим для прохождения медосмотра.

Анхелиньо принадлежит «Лейпцигу», но первую часть этого сезона 27-летний бек провел в аренде за «Галатасарай». В составе стамбульского клуба сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

За свою карьеру Анхелиньо играл за «Депортиво», «Нью-Йорк Сити», «Жирону», «Бреду», ПСВ и «Хоффенхайм». С 2014 по 2021 год находился на контракте с «Манчестер Сити», где был конкурентом для Александра Зинченка, но в АПЛ за «горожан» отыграл всего 6 матчей.

Портал transfermarkt оценивает флангового защитника в 8 млн евро.

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Источник Twitter
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