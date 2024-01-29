ПСЖ упустил перевес в два мяча в игре с Брестом и потерял важные очки
У парижан забили Маркос Асенсио и Рандаль Коло-Муани
В матче Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле сыграл вничью с «Брестом» (2:2).
Парижане вели со счетом 2:0 после первого тайма: забили Маркос Асенсио (38 мин), Рандаль Коло Муани (45 мин).
Во втором тайме гости отыграли два мяча: забили Мади Камара (55 мин) и Матиас Перейра Лаже (80 мин).
«ПСЖ» продолжает лидировать в Лиге 1 (44 очка), «Брест» (35 очков) идет на 3-й позиции, отставая от Ниццы (38).
Лига 1. 19-й тур, 28 января
ПСЖ – Брест – 2:2
Голы: Асенсио, 38, Коло Муани, 45 – Камара, 55, Перейра Лаже, 80
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