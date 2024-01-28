Тернопольская Нива планирует сыграть десять спаррингов
29 января команда вернется из отпуска
Как стало известно Sport.ua, футболисты перволиговой тернопольской «Нивы», которые 29 января возвращаются из отпуска, собираются провести десять контрольных поединков.
Во время первого домашнего этапа подготовки подопечные Александра Стахива померяются силами с тернопольскими «Подолянами» (7 февраля) и «Днестром» из Залещиков (10 февраля). Следующий тренировочный сбор пройдет во Львове, где 14 февраля «Нива» сыграет с любительским ФК «Благо-Юность», а на следующий день – со стрыйской «Скалой 1911». 17 февраля тернополяне поедут в Ужгород, чтобы встретиться с «Минаем», а 19 и 23 – выяснят отношения, соответственно, с «Викторией» и «Прикарпатьем».
Спарринг-партнеры на заключительном мартовском этапе подготовки еще уточняются.
Пока что в «Ниве» – без кадровых потерь. Вскоре в расположении команды должны появиться шесть потенциальных новичков, преимущественно из любительских команд Тернопольской и соседних областей.
Сейчас тернополяне занимают четвертое место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 20 очков.
Ранее сообщалось, что экс-президент ФК «Львов» станет владельцем тернопольской «Нивы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Янник Синнер после победы над Джоковичем чудом отыгрался в поединке с Медведевым
Каталонский клуб ждет тренерская рокировка