Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: экс-президент ФК Львов станет владельцем тернопольской Нивы
Украина. Первая лига
24 января 2024, 16:48 |
587
0

Источник: экс-президент ФК Львов станет владельцем тернопольской Нивы

Роман Михайлив станет владельцем другого западноукраинского клуба

24 января 2024, 16:48 |
587
0
Источник: экс-президент ФК Львов станет владельцем тернопольской Нивы
ФК Львов. Роман Михайлив

Новый владельцем тернопольской «Нивы» станет бывший президент ФК «Львов» Роман Михайлив. В последние два года он принимал участие в финансировании команды, но официального отношения к «Ниве» не имел и никакой должности в клубе не занимал.

Предыдущим владельцем «Нивы» был Степан Рубай. Что касается Михайлива, то ему по-прежнему принадлежит детская школа «Львова».

Осеннюю часть сезона «Нива» завершила восьмой в группе А Первой лиги чемпионата Украины. Весной тернопольский клуб будет выступать в группе борьбы за выживание.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла вышла из членов Ассоциации футбола Полтавщины
«И благодарен тем, кто мешал». Верес покинул советник президента
БУТКО: «Когда нет результата, то нужно искать причину, почему так»​​​​​​​
Нива Тернополь Роман Михайлив Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Футбол | 24 января 2024, 07:31 21
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро
Почеттино объяснил, почему заменил Мудрика в перерыве матча с Мидлсбро

23 января «Челси» разгромил «Мидлсбро» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги Англии

Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Теннис | 23 января 2024, 20:50 14
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»
Арина СОБОЛЕНКО: «После US Open я очень хотела взять реванш у Гофф»

Вторая ракетка мира – о предстоящей встрече 1/2 финала Australian Open

Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Футбол | 24.01.2024, 09:41
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Экс-звезда Челси раскритиковал Мудрика за игру в Кубке Лиги против Мидлсбро
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Теннис | 24.01.2024, 00:05
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Расписание 24 января. Когда Ястремская сыграет 1/4 финала Australian Open?
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Футбол | 24.01.2024, 16:42
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Украинский голкипер может продолжить карьеру в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 37
Война
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
Надо вопреки всему. Оценена вероятность 1/2 финала Aus Open для Костюк
22.01.2024, 17:40
Теннис
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотті. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
Тренер Жироны: «Мы очень взволнованы, нас ждет исторический матч»
23.01.2024, 15:32 3
Футбол
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
Отправил Фьюри в нокдаун? Спарринг-партнер покинул лагерь британца
23.01.2024, 03:20 4
Бокс
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
Первый полуфинал Украины. Киченок обыграла экс-вторых ракеток на Aus Open
23.01.2024, 06:05 5
Теннис
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
Источник: Динамо продало талантливого вингера в Турцию
23.01.2024, 17:09 36
Футбол
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии
22.01.2024, 21:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем