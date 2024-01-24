Источник: экс-президент ФК Львов станет владельцем тернопольской Нивы

Новый владельцем тернопольской «Нивы» станет бывший президент ФК «Львов» Роман Михайлив. В последние два года он принимал участие в финансировании команды, но официального отношения к «Ниве» не имел и никакой должности в клубе не занимал.

Предыдущим владельцем «Нивы» был Степан Рубай. Что касается Михайлива, то ему по-прежнему принадлежит детская школа «Львова».

Осеннюю часть сезона «Нива» завершила восьмой в группе А Первой лиги чемпионата Украины. Весной тернопольский клуб будет выступать в группе борьбы за выживание.