Источник: экс-президент ФК Львов станет владельцем тернопольской Нивы
Роман Михайлив станет владельцем другого западноукраинского клуба
Новый владельцем тернопольской «Нивы» станет бывший президент ФК «Львов» Роман Михайлив. В последние два года он принимал участие в финансировании команды, но официального отношения к «Ниве» не имел и никакой должности в клубе не занимал.
Предыдущим владельцем «Нивы» был Степан Рубай. Что касается Михайлива, то ему по-прежнему принадлежит детская школа «Львова».
Осеннюю часть сезона «Нива» завершила восьмой в группе А Первой лиги чемпионата Украины. Весной тернопольский клуб будет выступать в группе борьбы за выживание.
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