Свитолина снялась с турнира в Линце из-за травмы спины
Элина не успела восстановиться после Australian Open
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет принять участие в турнире WTA 500 в Линце из-за травмы спины, полученной на Australian Open. Об этом сообщила пресс-служба австрийских соревнований.
«Элина Свитолина, к сожалению, вынуждена была сняться с нашего турнира до его начала. Элина сделала все возможное, чтобы успеть восстановиться, но она еще не до конца оправилась от проблем со спиной, которые беспокоили ее еще на Aus Open.
Выздоравливай поскорее, Элина!», – сказано в сообщении пресс-службы.
Отметим, что Свитолина снялась с матча четвертого раунда в Мельбурне и после завершения соревнований возвращается в топ-20 рейтинга WTA.
Ранее стало известно, что Ястремская получит первую соперницу в Линце по результатам квалификации.
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