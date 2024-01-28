WTA28 января 2024, 17:59 | Обновлено 28 января 2024, 18:02
549
0
Ястремская получит первую соперницу в Линце по результатам квалификации
Даяна будет единственной из украинок на этом турнире
28 января 2024, 17:59 | Обновлено 28 января 2024, 18:02
549
0
Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая получила уайлд-кард, в первом круге встретится с одной из теннисисток из квалификации.
Отметим, что посев возглавила Алена Остапенко, которая также получила приглашение от организаторов.
Ястремская будет единственной из украинок на этом турнире. Матчи основной сетки стартуют 29 января. Призовой фонд – $922,573.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 января 2024, 20:20 2
Шон Дайч – о матче против «Лутон Таун»
Футбол | 27 января 2024, 18:01 44
Украинскому защитнику «Эвертона» просто не повезло
Теннис | 28.01.2024, 08:27
Футбол | 28.01.2024, 13:52
Футбол | 27.01.2024, 21:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.01.2024, 16:59 13
27.01.2024, 20:10 4
26.01.2024, 23:18 59
27.01.2024, 09:49 11
27.01.2024, 18:45 1
27.01.2024, 20:51 7
26.01.2024, 18:40
27.01.2024, 06:30 2