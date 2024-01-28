Ястремская получит первую соперницу в Линце по результатам квалификации

Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая получила уайлд-кард, в первом круге встретится с одной из теннисисток из квалификации.

Отметим, что посев возглавила Алена Остапенко, которая также получила приглашение от организаторов.

Ястремская будет единственной из украинок на этом турнире. Матчи основной сетки стартуют 29 января. Призовой фонд – $922,573.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА