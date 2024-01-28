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WTA
28 января 2024, 17:59 | Обновлено 28 января 2024, 18:02
549
0

Ястремская получит первую соперницу в Линце по результатам квалификации

Даяна будет единственной из украинок на этом турнире

28 января 2024, 17:59 | Обновлено 28 января 2024, 18:02
549
0
Ястремская получит первую соперницу в Линце по результатам квалификации
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в австрийском Линце.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая получила уайлд-кард, в первом круге встретится с одной из теннисисток из квалификации.

Отметим, что посев возглавила Алена Остапенко, которая также получила приглашение от организаторов.

Ястремская будет единственной из украинок на этом турнире. Матчи основной сетки стартуют 29 января. Призовой фонд – $922,573.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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WTA Линц Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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