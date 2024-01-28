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  4. Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Англия
28 января 2024, 22:25 |
1777
7

Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику

Украинец пока не показывает того уровня футбола, за который клуб заплатил 70 миллионов евро

28 января 2024, 22:25 |
1777
7
Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

56-летний британский спортивный комментатор Питер Друри в эфире программы The Byline выступил в защиту украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика, которого чаще всего критикуют болельщики и СМИ за недостаточную эффективность в футболке «синих».

«Я все еще хочу, чтобы Мудрик стал звездой, и я знаю, что найдутся люди, которые сейчас начнут закатывать глаза и все такое. Надо понимать, что это очень молодой игрок, который приехал из одной футбольной культуры в другую, из одной, кстати, очень неблагополучной страны в нашу. У этого человека есть семья и проблемы».

«Я очень надеюсь, что болельщики «Челси» смогут найти в себе силы дать ему гораздо больше послаблений, даже в ближайшие месяцы, потому что в его случае может пройти два, три года, прежде чем мы увидим отдачу. Мудрик явно потрясающий спортсмен, у него явно очень хорошие намерения и правильная мотивация, он хочет добиться успеха, и я почти уверен, что со временем он сможет стать выдающейся звездой».

«Мы все за то, чтобы давать игрокам шанс, когда они его заслужили, и мы все за то, чтобы никогда не списывать игрока со счетов полностью. У любого, кто долгое время смотрел футбол, в памяти найдется футболист, который в какой-то момент доказывал, что вы совершенно неправы».

«Но тот факт, что есть небольшой шанс, что он добьется успеха, не снижает куда большей вероятности, что он этого не сделает, и он не может рассчитывать на то, что будет много играть, пока он вносит такой малый вклад в результаты команды. Лучшей идеей было бы оставить его в аренде в «Шахтере» до конца прошлого года, а затем, возможно, снова отправить его в аренду в этом году. Он просто не готов, и его развитию не способствует то, что он играет время от времени, когда он еще не достиг нужного уровня», - сказал Друри.

Ранее чемпион мира и Европы Франк Лебеф призывал оставить Мудрика в запасе на ближайшие матчи «Челси».

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Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу выбор редакции
Источник Chelsea News
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Комментарии 7
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Александр
Его шахтер не возьмет обратно .У него бешенная заоплата в челси 
Шахтер не сможет столько платить 
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+4
turist86
"У нього є родина і проблеми".
1. Дружини і дітей у Мудрика немає. 
2. Лондонським мільйонерам дуже важко жити.
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+1
ALM
Віддайте Мішу на стажування, наприклад, у Голандію.
Чи в той же Мітьюланд. Там його поломають трохи, але ж недарма він у качалку ходить.
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+1
Sheva19
Сейчас в Челси только ленивый идёт .Это уже середняк АПЛ и точка .
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0
Лига Конференций Без Динамо
Дайте ему время, а то скупые очень, хотите чтобы он сразу стал звездой
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0
bzzzzzz
для начала нужно чтоб челси нормально заиграл, хоть с мудриком хоть без, а потом уже можно про чтото говорить. Справедливости ради, не совсем то понятно в ком больше проблема в челси или в мудрике.
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0
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