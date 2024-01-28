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  4. ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
Бразилия
28 января 2024, 22:12 | Обновлено 28 января 2024, 22:33
2472
0

ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио

Знаменитому бразильскому футболисту Ромарио 29 января исполняется 58 лет

28 января 2024, 22:12 | Обновлено 28 января 2024, 22:33
2472
0
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
Instagram. Неймар и Ромарио

Бразильский форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио.

Знаменитому бразильскому футболисту Ромарио 29 января исполняется 58 лет.

Звездный Неймар набрал лишние килограммы и слегка располнел с момента последнего появления на публике.

Неймар продолжает восстановление после травмы колена. 18 октября бразилец получил травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»

ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио

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Неймар Ромарио видео день рождения травма колена травма lifestyle
Источник Instagram
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