ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
Знаменитому бразильскому футболисту Ромарио 29 января исполняется 58 лет
Бразильский форвард саудовского «Аль-Хиляля» Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио.
Знаменитому бразильскому футболисту Ромарио 29 января исполняется 58 лет.
Звездный Неймар набрал лишние килограммы и слегка располнел с момента последнего появления на публике.
Неймар продолжает восстановление после травмы колена. 18 октября бразилец получил травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Поставлен диагноз – разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.
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ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
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