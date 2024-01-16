ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш дал неоднозначную характеристику своему звездному подопечному Неймару.

Напомним, бразилец перешел в клуб из Эр-Рияда 15 августа прошлого года, а 18 октября получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. За два месяца, проведенные в «Аль-Хиляле», форвард сыграл во всех турнирах 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

«Неймара увлекают другие вещи, которые может предложить ему его личная жизнь, и он ставит это выше футбола. Этим он отличается, к примеру, от Криштиану Роналду, у которого больше страсти к футболу, и поэтому это его приоритет.

Но как игрок он великолепен. Я провел с ним полтора месяца, и он меня во всем приятно удивил – как в футбольном плане, так и в человеческом», - поделился специалист с изданием Correio da Manhã.