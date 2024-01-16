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  4. ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»
Саудовская Аравия
16 января 2024, 15:58 |
563
0

ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»

При этом наставник «Аль-Хиляля» назвал бразильца потрясающим игроком

16 января 2024, 15:58 |
563
0
ЖЕЗУШ – о Неймаре: «Он личную жизнь ставит выше футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезус и Неймар

Главный тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш дал неоднозначную характеристику своему звездному подопечному Неймару.

Напомним, бразилец перешел в клуб из Эр-Рияда 15 августа прошлого года, а 18 октября получил ужасную травму в матче за сборную Бразилии. За два месяца, проведенные в «Аль-Хиляле», форвард сыграл во всех турнирах 5 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

«Неймара увлекают другие вещи, которые может предложить ему его личная жизнь, и он ставит это выше футбола. Этим он отличается, к примеру, от Криштиану Роналду, у которого больше страсти к футболу, и поэтому это его приоритет.

Но как игрок он великолепен. Я провел с ним полтора месяца, и он меня во всем приятно удивил – как в футбольном плане, так и в человеческом», - поделился специалист с изданием Correio da Manhã.

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Жорже Жезуш Неймар Аль-Хиляль травма колена сборная Бразилии по футболу Криштиану Роналду
Источник ESPN
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