ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета
В другом матче игрового дня Кадис и Атлетик Бильбао разошлись миром
В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома не сумела обыграть «Осасуну» (1:1).
Счет для хозяев на 24-й минуте открыл форвард Исаак Ромеро. Ничью гостям на 55-й минуте принес гол Анте Будимира.
«Севилья» идет на серии в 5 матчей без побед и занимает 16-е место (17 очков), рядом с зоной вылета.
«Осасуна» является середняком Ла Лиги. Набрав 26 очков, команда расположилась на 12-й позиции в турнирной таблице.
В другом матче игрового дня «Кадис» и «Атлетик» Бильбао разошлись миром (0:0).
Ла Лига. 22-й тур, 28 января
Севилья – Осасуна – 1:1
Голы: Исаак Ромеро, 24 – Анте Будимир, 55
Кадис – Атлетик Бильбао – 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «сине-гранатовых» покинет пост главного тренера команды 30 июня 2024 года
Украинец пока не показывает того уровня футбола, за который клуб заплатил 70 миллионов евро