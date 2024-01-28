Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета
Чемпионат Испании
Кадис
28.01.2024 17:15 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 января 2024, 23:05 | Обновлено 28 января 2024, 23:10
65
0

ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета

В другом матче игрового дня Кадис и Атлетик Бильбао разошлись миром

28 января 2024, 23:05 | Обновлено 28 января 2024, 23:10
65
0
ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома не сумела обыграть «Осасуну» (1:1).

Счет для хозяев на 24-й минуте открыл форвард Исаак Ромеро. Ничью гостям на 55-й минуте принес гол Анте Будимира.

«Севилья» идет на серии в 5 матчей без побед и занимает 16-е место (17 очков), рядом с зоной вылета.

«Осасуна» является середняком Ла Лиги. Набрав 26 очков, команда расположилась на 12-й позиции в турнирной таблице.

В другом матче игрового дня «Кадис» и «Атлетик» Бильбао разошлись миром (0:0).

Ла Лига. 22-й тур, 28 января

Севилья – Осасуна – 1:1

Голы: Исаак Ромеро, 24 – Анте Будимир, 55

Кадис – Атлетик Бильбао – 0:0

По теме:
Интер с голом Лаутаро обыграл в гостях Фиорентину и вернул себе лидерство
Овертайм в финале. Определены призеры чемпионата Европы 2024 по гандболу
Экстралига. Ураган разгромил Энергию, in.IT обыграл Рятувальник
Севилья Осасуна Атлетик Бильбао Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Анте Будимир
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
Футбол | 27 января 2024, 23:12 18
После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?
После суперматча с Вильярреалом Хави заявил, что уйдет из Барселоны. Когда?

Легенда «сине-гранатовых» покинет пост главного тренера команды 30 июня 2024 года

Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Футбол | 28 января 2024, 22:25 2
Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику
Нужно подождать три года. Эксперт дал совет фанатам Челси по Мудрику

Украинец пока не показывает того уровня футбола, за который клуб заплатил 70 миллионов евро

Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Футбол | 28.01.2024, 19:08
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Барса нашла странную замену Хави? Он может уйти раньше, чем планировалось
Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень
Футбол | 28.01.2024, 20:14
Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень
Кривбасс разгромно проиграл в Испании товарищеский матч с Викторией Пльзень
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Биатлон | 28.01.2024, 09:09
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Определен мужской состав сборной Украины на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
Зверев объяснил поражение со счета 2:0 по сетам в полуфинале Aus Open
26.01.2024, 16:33 2
Теннис
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
У кого 8.2? Стала известна оценка Мудрика за матч в Кубке Англии
27.01.2024, 00:17 4
Футбол
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
Кристина ДМИТРЕНКО: «Тренеры гнали до конца, говорили – будет медаль»
27.01.2024, 13:11 2
Биатлон
Группа функционеров получила расчет в УАФ
Группа функционеров получила расчет в УАФ
26.01.2024, 23:18 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем