ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Осасуну и находится рядом с зоной вылета

В матче 22-го тура испанской Ла Лиги «Севилья» дома не сумела обыграть «Осасуну» (1:1).

Счет для хозяев на 24-й минуте открыл форвард Исаак Ромеро. Ничью гостям на 55-й минуте принес гол Анте Будимира.

«Севилья» идет на серии в 5 матчей без побед и занимает 16-е место (17 очков), рядом с зоной вылета.

«Осасуна» является середняком Ла Лиги. Набрав 26 очков, команда расположилась на 12-й позиции в турнирной таблице.

В другом матче игрового дня «Кадис» и «Атлетик» Бильбао разошлись миром (0:0).

Ла Лига. 22-й тур, 28 января

Севилья – Осасуна – 1:1

Голы: Исаак Ромеро, 24 – Анте Будимир, 55

Кадис – Атлетик Бильбао – 0:0