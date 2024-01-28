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  4. Буковина пригласила украинского голкипера из грузинской Дилы
Украина. Первая лига
28 января 2024, 21:53 |
387
0

Буковина пригласила украинского голкипера из грузинской Дилы

Даниил Каневцев вернулся в Украину

28 января 2024, 21:53 |
387
0
Буковина пригласила украинского голкипера из грузинской Дилы
ФК Буковина

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина», которая 29 января начнет подготовку к весенней части сезона, планирует усилить свои ряды опытным вратарем.

По информации нашего источника, на просмотр должен приехать 27-летний Даниил Каневцев, который в прошлом сезоне выступал за грузинскую «Дилу», а еще раньше – за «Черноморец», «Металлист 1925», «Ворсклу», «Металлист». Также в его активе есть пять матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

Сейчас «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что у «Буковины» будет новый титульный спонсор и новый офис.

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Даниил Каневцев Буковина Черновцы инсайд Первая лига Украины трансферы
Источник Sport.ua
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