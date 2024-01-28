Буковина пригласила украинского голкипера из грузинской Дилы

Как стало известно Sport.ua, перволиговая «Буковина», которая 29 января начнет подготовку к весенней части сезона, планирует усилить свои ряды опытным вратарем.

По информации нашего источника, на просмотр должен приехать 27-летний Даниил Каневцев, который в прошлом сезоне выступал за грузинскую «Дилу», а еще раньше – за «Черноморец», «Металлист 1925», «Ворсклу», «Металлист». Также в его активе есть пять матчей за сборные Украины разных возрастных групп.

Сейчас «Буковина» занимает второе место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что у «Буковины» будет новый титульный спонсор и новый офис.