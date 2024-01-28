Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Юнайтед впервые за 54 года пропустил два гола от команды из 4-й лиги
Кубок Англии
Ньюпорт
28.01.2024 18:30 – FT 2 : 4
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 января 2024, 20:10 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
422
4

Ман Юнайтед впервые за 54 года пропустил два гола от команды из 4-й лиги

Болельщики «Ньюпорта» не пожалели, что пришли на стадион

28 января 2024, 20:10 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
422
4
Ман Юнайтед впервые за 54 года пропустил два гола от команды из 4-й лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии к 47-й минуте пропустил два гола от «Ньюпорта», который представляет четвертый по силе английский дивизион.

Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

Отметим, что «Ман Юнайтед» не так часто пропускает по 2 гола от соперников не из АПЛ. Последний раз подобное случалось в 1996 года в матче против «Сандерленда».

«Манчестер Юнайтед» все же удалось довести матч до победы со счетом 4:2.

По теме:
Первый гол Антони в сезоне вывел Ман Юнайтед в 1/8 финала Кубка Англии
Ньюпорт Каунти – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Порадовали Клоппа. Ливерпуль уверенно пробился в 1/8 финала Кубка Англии
Манчестер Юнайтед Ньюпорт Каунти Нортхэмптон Кубок Англии по футболу
Источник Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Теннис | 28 января 2024, 14:31 35
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024
Мегакамбэк с 0:2 по сетам. Стал известен победитель Australian Open 2024

Янник Синнер после победы над Джоковичем чудом отыгрался в поединке с Медведевым

Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Футбол | 28 января 2024, 17:42 7
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой

Оба украинца играли с первых минут

Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Футбол | 28.01.2024, 08:50
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Названа главная кандидатура взамен Хави в Барселоне
Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца
Футбол | 28.01.2024, 19:53
Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца
Металлист 1925 проиграл спарринг польскому Пясту, пропустив гол от украинца
Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Биатлон | 28.01.2024, 15:57
Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Украина завершила ЧЕ-2024 по биатлону восьмым местом в сингл-миксте
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Нові герої, нові рекорди. Це ще протівогаз фред за них не грав, а то взагалі нах вилетіли б.
Ответить
0
December 32
0:2,  2:2,  2:3 !  Наконец то 95-ти миллионный Антони опять забил, да ещё решающий гол.   Бразилия.)
Ответить
0
Вова Бок
Ответить
0
Gargantua
Тен Хаг красаучик
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
СМИ раскрыли сумму, которую Ювентус готовится предложить за Судакова
27.01.2024, 16:33 8
Футбол
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
Мичел рассказал о ситуации в Жироне после вылета из Кубка Испании
26.01.2024, 18:40
Футбол
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
ГВАРДИОЛА: «Буду скучать по Клоппу. Но буду лучше спать перед Ливерпулем»
27.01.2024, 06:30 2
Футбол
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
ВИДЕО. Лунин потянул мощный удар в угол, но во второй раз не спас
27.01.2024, 18:45 1
Футбол
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
У кого 8.2? Стала известна оценка Лунина за матч Лас-Пальмас – Реал Мадрид
27.01.2024, 20:10 4
Футбол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
Тренер Эвертона прокомментировал матч, в котором Миколенко забил автогол
27.01.2024, 20:20 2
Футбол
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
Без остроты в атаке и с ошибками в обороне. Динамо проиграло Балкани
26.01.2024, 17:54 206
Футбол
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
Каталонцев засудили? Барселона трижды забила Вильярреалу, но проиграла
27.01.2024, 21:40 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем