Кубок Англии
28.01.2024 18:30 – FT 2 : 4
Англия28 января 2024, 20:10 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
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4
Ман Юнайтед впервые за 54 года пропустил два гола от команды из 4-й лиги
Болельщики «Ньюпорта» не пожалели, что пришли на стадион
28 января 2024, 20:10 | Обновлено 28 января 2024, 20:32
422
4
«Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии к 47-й минуте пропустил два гола от «Ньюпорта», который представляет четвертый по силе английский дивизион.
Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).
Отметим, что «Ман Юнайтед» не так часто пропускает по 2 гола от соперников не из АПЛ. Последний раз подобное случалось в 1996 года в матче против «Сандерленда».
«Манчестер Юнайтед» все же удалось довести матч до победы со счетом 4:2.
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Комментарии 4
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Нові герої, нові рекорди. Це ще протівогаз фред за них не грав, а то взагалі нах вилетіли б.
0:2, 2:2, 2:3 ! Наконец то 95-ти миллионный Антони опять забил, да ещё решающий гол. Бразилия.)
Тен Хаг красаучик
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