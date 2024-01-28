Ман Юнайтед впервые за 54 года пропустил два гола от команды из 4-й лиги

«Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Англии к 47-й минуте пропустил два гола от «Ньюпорта», который представляет четвертый по силе английский дивизион.

Подобного с манкунианцами не было с февраля 1970 года, когда они встречались с «Нортхэмптоном» (8:2).

Отметим, что «Ман Юнайтед» не так часто пропускает по 2 гола от соперников не из АПЛ. Последний раз подобное случалось в 1996 года в матче против «Сандерленда».

«Манчестер Юнайтед» все же удалось довести матч до победы со счетом 4:2.