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  4. ВИДЕО. Костюк – в списке. Топ-10 розыгрышей Australian Open 2024
Australian Open
28 января 2024, 19:59 |
146
0

ВИДЕО. Костюк – в списке. Топ-10 розыгрышей Australian Open 2024

Турнир запомнился не только ударом Стефаноса Циципаса

28 января 2024, 19:59 |
146
0
ВИДЕО. Костюк – в списке. Топ-10 розыгрышей Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

28 января завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Официальный YouTube-канал австралийского мейджора предлагает насладиться лучшими ударами и розыгрышами на турнире.

Отметим, что в десятку лучших попал и момент с матча между Мартой Костюк и бельгийкой Элизе Мертенс. Это был розыгрыш на 42 удара, который в итоге выиграла украинская теннисистка.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стал удар Стефаноса Циципас ударил с половины корта соперника.

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Australian Open 2024 Марта Костюк
Источник Sport.ua
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