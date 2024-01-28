Australian Open28 января 2024, 19:59 |
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ВИДЕО. Костюк – в списке. Топ-10 розыгрышей Australian Open 2024
Турнир запомнился не только ударом Стефаноса Циципаса
28 января 2024, 19:59 |
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28 января завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису.
Официальный YouTube-канал австралийского мейджора предлагает насладиться лучшими ударами и розыгрышами на турнире.
Отметим, что в десятку лучших попал и момент с матча между Мартой Костюк и бельгийкой Элизе Мертенс. Это был розыгрыш на 42 удара, который в итоге выиграла украинская теннисистка.
Одним из самых запоминающихся моментов турнира стал удар Стефаноса Циципас ударил с половины корта соперника.
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