ВИДЕО. Костюк – в списке. Топ-10 розыгрышей Australian Open 2024

28 января завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису.

Официальный YouTube-канал австралийского мейджора предлагает насладиться лучшими ударами и розыгрышами на турнире.

Отметим, что в десятку лучших попал и момент с матча между Мартой Костюк и бельгийкой Элизе Мертенс. Это был розыгрыш на 42 удара, который в итоге выиграла украинская теннисистка.

Одним из самых запоминающихся моментов турнира стал удар Стефаноса Циципас ударил с половины корта соперника.