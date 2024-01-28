Алькарас поздравил Синнера с победой на Australian Open
Противостояние этих теннисистов в ближайшие годы обещает быть захватывающим
Бывший лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open 2024.
«Так рад за тебя, Янник! Ты заслуживаешь как никто! Наслаждайся моментом, мой друг!», – написал испанский теннисист в соцсетях.
Отметим, что на счету Алькараса два титула Grand Slam.
Любопытно, что Синнер и Алькарас, который родились в 2000-е уже выиграли больше мейджоров, чем все поколение тенниситов 90-х (по титулу имеют Доминик Тим и Даниил Медведев).
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