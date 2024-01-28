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  4. Алькарас поздравил Синнера с победой на Australian Open
Australian Open
28 января 2024, 19:40 |
402
1

Алькарас поздравил Синнера с победой на Australian Open

Противостояние этих теннисистов в ближайшие годы обещает быть захватывающим

28 января 2024, 19:40 |
402
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Алькарас поздравил Синнера с победой на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Карлос Алькарас

Бывший лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open 2024.

«Так рад за тебя, Янник! Ты заслуживаешь как никто! Наслаждайся моментом, мой друг!», – написал испанский теннисист в соцсетях.

Отметим, что на счету Алькараса два титула Grand Slam.

Любопытно, что Синнер и Алькарас, который родились в 2000-е уже выиграли больше мейджоров, чем все поколение тенниситов 90-х (по титулу имеют Доминик Тим и Даниил Медведев).

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ВИДЕО. Волевая победа Синнера в финале Australian Open
Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер
Источник Twitter
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