Алькарас поздравил Синнера с победой на Australian Open

Бывший лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open 2024.

«Так рад за тебя, Янник! Ты заслуживаешь как никто! Наслаждайся моментом, мой друг!», – написал испанский теннисист в соцсетях.

Отметим, что на счету Алькараса два титула Grand Slam.

Любопытно, что Синнер и Алькарас, который родились в 2000-е уже выиграли больше мейджоров, чем все поколение тенниситов 90-х (по титулу имеют Доминик Тим и Даниил Медведев).