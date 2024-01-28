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  4. Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Испания
28 января 2024, 17:42 | Обновлено 28 января 2024, 19:03
6183
7

Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой

Оба украинца играли с первых минут

28 января 2024, 17:42 | Обновлено 28 января 2024, 19:03
6183
7
Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» переиграла «Сельту» (1:0).

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл полный матч. Авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 6.92.

Еще один украинский легионер Виктор Цыганков также вышел в старте и был заменен на 83-й минуте. Его оценка чуть ниже – 6.53.

Лучшим в матче стал вратарь каталонцев Пауло Гассанига (8.16). Лучшим в составе «Сельты» признан правый защитник Унаи Нуньес (7.36).

Отметим, что «Жирона» вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.

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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик оценки WhoScored Сельта - Жирона
Источник WhoScored
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Комментарии 7
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Pixelman
Наші дійсно слабенько... як в принципі і вся команда.  Сподіваємося, що це так вплинули кубкові матчі і вже на наступний матч  з Сосьєдадом всі будуть в максимальних кондиціях.
Трішки не згоден по Савіо, бокоплриив майже всі моменти, а оцінка висока.
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+3
introvert
Оцінки хтось ставив від ліхтаря. Так, у Циганкова матч не склався, але Довбик мав моменти, виборював м`ячі в верхових єдиноборствах, скидав їх партнерам - у відповідь же за весь матч не отримав жодної нормальної передачі на хід. Тобто гра півзахисту в атаці була абсолютно провальною, але цей півзахист отримав значно вищі оцінки, ніж Артем. Всі окрім Віктора.
Компетентність у оцінщиків зашкалює.
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+1
antt
Все таки циганков цього сезону не так яскраво виступає, а довбик відзначається якимись залпами. Зробив хетрик недавно, а перед тим колись дубль і вже є третина його бомбардирського доробку в 14 мячів. А потім 2-3 гри може ніяк не відзначитись, або й місяць. Але є інші що забивають - Савіо, Стуані, Португез, і не тільки. От тому і сподіватись у збірній за цією схемою не завжли варто. Відзначитись раз на 3-4 матчі, це наприклад для матчів плейоф на дві гри максимум не дуже.
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+1
Лига конференций без динамо
Витька цыган думал станет лучший ,а он стал худшим в Жироне как и вчера и Миколенко в Эвертоне усманова 
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-5
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