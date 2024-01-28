Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой

Состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» переиграла «Сельту» (1:0).

Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл полный матч. Авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 6.92.

Еще один украинский легионер Виктор Цыганков также вышел в старте и был заменен на 83-й минуте. Его оценка чуть ниже – 6.53.

Лучшим в матче стал вратарь каталонцев Пауло Гассанига (8.16). Лучшим в составе «Сельты» признан правый защитник Унаи Нуньес (7.36).

Отметим, что «Жирона» вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.