Довбик и Цыганков получили оценки от WhoScored за матч с Сельтой
Оба украинца играли с первых минут
Состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором «Жирона» переиграла «Сельту» (1:0).
Украинский нападающий Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл полный матч. Авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 6.92.
Еще один украинский легионер Виктор Цыганков также вышел в старте и был заменен на 83-й минуте. Его оценка чуть ниже – 6.53.
Лучшим в матче стал вратарь каталонцев Пауло Гассанига (8.16). Лучшим в составе «Сельты» признан правый защитник Унаи Нуньес (7.36).
Отметим, что «Жирона» вышла в лидеры турнирной таблицы Ла Лиги.
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