Надаль поздравил Синнера с первой победой на турнире Grand Slam
Испанец также позравил всю Италию
22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open 2024.
«Потрясающе, Янник, брависсимо. Прекрасный турнир, твой первый турнир Grand Slam!
Поздравляю тебя, твою команду, твою семью и всю Италию – они сегодня победили вместе с тобой», – написал Надаль.
Отметим, что в полуфинале Янник остановил 24-кратного победителя мейджоров Новака Джоковича.
Синнер – всего третий итальянец, который побеждал на турнирах Grand Slam в мужском одиночном разряде. Ранее это удавалось Николе Пьетранджели (Ролан Гаррос 1959 и 1960) и Адриано Панатте (Ролан Гаррос 1976).
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