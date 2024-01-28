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Australian Open
28 января 2024, 16:35 | Обновлено 28 января 2024, 16:36
459
0

Надаль поздравил Синнера с первой победой на турнире Grand Slam

Испанец также позравил всю Италию

28 января 2024, 16:35 | Обновлено 28 января 2024, 16:36
459
0
Надаль поздравил Синнера с первой победой на турнире Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль поздравил Янника Синнера с победой на Australian Open 2024.

«Потрясающе, Янник, брависсимо. Прекрасный турнир, твой первый турнир Grand Slam!

Поздравляю тебя, твою команду, твою семью и всю Италию – они сегодня победили вместе с тобой», – написал Надаль.

Отметим, что в полуфинале Янник остановил 24-кратного победителя мейджоров Новака Джоковича.

Синнер – всего третий итальянец, который побеждал на турнирах Grand Slam в мужском одиночном разряде. Ранее это удавалось Николе Пьетранджели (Ролан Гаррос 1959 и 1960) и Адриано Панатте (Ролан Гаррос 1976).

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Рафаэль Надаль Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Instagram
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