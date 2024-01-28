Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации английских СМИ, он ведет переговоры с «Аль-Шабабом».

Напомним, Де Хеа остается свободным агентом с лета прошлого года, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». После этого СМИ приписывали интерес к Де Хеа ряду клубов, среди которых – «Ньюкасл» и «Барселона». Также была информация о том, что 33-летний голкипер рассматривает возможность завершения карьеры.

Трансферная стоимость Де Хеа на данный момент оценивается в 8 миллионов евро.