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  4. Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
28 января 2024, 16:28 |
372
0

Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Голкипер ведет переговоры с «Аль-Шабабом»

28 января 2024, 16:28 |
372
0
Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

Именитый испанский голкипер Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По информации английских СМИ, он ведет переговоры с «Аль-Шабабом».

Напомним, Де Хеа остается свободным агентом с лета прошлого года, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». После этого СМИ приписывали интерес к Де Хеа ряду клубов, среди которых – «Ньюкасл» и «Барселона». Также была информация о том, что 33-летний голкипер рассматривает возможность завершения карьеры.

Трансферная стоимость Де Хеа на данный момент оценивается в 8 миллионов евро.

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Давид Де Хеа Аль-Шабаб свободный агент
Источник Daily Mail
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