Стал известен состав Шахтера на матч с Марибором

В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.

Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Педринью, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан, Кевин.

Игра состоится в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.

Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция