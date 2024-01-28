Украина. Премьер лига28 января 2024, 15:59 | Обновлено 28 января 2024, 16:00
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Стал известен состав Шахтера на матч с Марибором
Матч начнется в 16:30 по киевскому времени
28 января 2024, 15:59 | Обновлено 28 января 2024, 16:00
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В воскресенье, 28 января, состоится товарищеский матч зимнего межсезонья, в котором отношения между собой выяснят донецкий «Шахтер» и клуба «Марибор» из Словении.
Стартовый состав «Шахтера»: Ризнык, Педринью, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков, Сикан, Кевин.
Игра состоится в Анталье на поле арены «Мардан Стэдиум».
Начало поединка запланировано на 16:30 по киевскому времени.
Шахтер – Марибор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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