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Australian Open
28 января 2024, 15:49 |
1409
0

ВИДЕО. Волевая победа Синнера в финале Australian Open

Янник отыгрался со счета 0:2 по сетам

28 января 2024, 15:49 |
1409
0
ВИДЕО. Волевая победа Синнера в финале Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул Янник Синнер из Италии одержал волевую победу над двукратным финалистом Даниилом Медведевым – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович.

За победу в Мельбурне Синнер получит 2,1 млн долларов США.

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Даниил Медведев Янник Синнер Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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