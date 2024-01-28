ВИДЕО. Волевая победа Синнера в финале Australian Open

28 января состоялся финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В поединке за титул Янник Синнер из Италии одержал волевую победу над двукратным финалистом Даниилом Медведевым – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович.

За победу в Мельбурне Синнер получит 2,1 млн долларов США.